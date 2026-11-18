أکد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، أن "أي تحرك جديد ناجم عن خطأ في حسابات العدو، سيواجه بردّ أكثر قوة وشدة، ودون قيود جغرافية، يستهدفه ويستهدف داعميه".

وقال اللواء حاتمي خلال لزيارته لمعرض "مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة": "إن الشعب الإيراني واجه، في كل مرة تعرض فيها لاعتداء منذ انتصار الثورة الإسلامية، الهجمات بقوة وصمود، وتمكن من إحباط مخططات العدو، مذكرًا بأن الجيش والقوات المسلحة الإيرانية "جسّدا عمليًا ما رفعاه مرارًا من شعارات، وظلا فدائيَين للشعب، ملتزمَين بالدفاع عن المواطنين خلال مراحل الدفاع المقدس الثلاث".

كذلك، أشار إلى أن القوات المسلحة تتابع بدقة ويقظة، في ظل الظروف الراهنة حيث تحركات العدو والدفع بقواته وإدخاله حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة، ولا تهدر أي لحظة في تعزيز جاهزيتها، وأضاف أن "جميع وحدات الجيش الايراني؛ البرية والبحرية والدفاع الجوي وقوات الجوية، تراقب العدو بدقة وتعمل على رفع مستوى استعدادها لحظة بلحظة".

ولفت اللواء حاتمي إلى أن العدو ارتكب خطأً في السابق عندما هاجم إيران، فوقع في مأزق ووصل إلى حالة من العجز؛ موضحًا، أنه "في ضوء التوجيهات التي أصدرها سماحة القائد العام للقوات المسلحة إلى كبار القادة العسكريين، جرى استكمال الاستعدادات اللازمة"، ومؤكدًا بأن أي تحرك جديد للعدو سيواجه، بلا شك، بردّ أكثر قوة وشدة ودون قيود جغرافية، يستهدف العدو وداعميه".

وأعرب القائد العام للجيش عن أمله في ألا يخطئ العدو في حساباته، قائلًا: "إذا حدث ذلك، فسيتلقى درسًا يكون عبرة للجميع".

وختم اللواء حاتمي بالقول: "إن كل من يفكر، نتيجة حساباته الخطأ، في الاعتداء على إيران، عليه أن يدرك أن الشعب الإيراني يمتلك حضارة تمتد إلى ثمانية آلاف عام وثقافة عاشورائية، وهو شعب متحضر ظل على الدوام مستعدًا للتضحية من أجل وطنه والدفاع عنه".

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