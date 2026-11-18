ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو عقد اليوم (الأربعاء) اجتماعًا مع رئيس حزب "بياحد" نفتالي بينيت، استمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية الاتصالات الجارية بين حزب "الليكود" وحزب "يشار!" برئاسة غادي آيزنكوت، وفي ظل الخلاف المستمر بين الطرفين بشأن مسألة رئاسة الحكومة.

وبحسب بيان صادر عن حزب "الليكود"، فإن نتنياهو دعا بينيت لحضور إحاطة أمنية. ومع ذلك، فإن ظروف الاجتماع تثير تساؤلات في ظل الاتصالات السياسية الجارية.

ويعزز بينيت شكوك بعض الشخصيات في معسكر آيزنكوت، والتي ترى أن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يخفي وراءه سعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الصحيفة: "إذا كان هناك اليوم لاعبان في الساحة السياسية قد يعتقدان أن إجراء انتخابات إضافية سيعزز موقعهما، فهما نتنياهو وبينيت. ولن يصرّح أي منهما بذلك علنًا، حتى خلال الإحاطات الإعلامية غير الرسمية. فكلمة "انتخابات" أصبحت كلمة غير جاذبة في الخطاب السياسي الحالي، ولذلك يجري الحديث عن حكومة وحدة وطنية. لكن في ظل الظروف الحالية، يصعب تصور كيفية تشكيل مثل هذه الحكومة".

وأوضحت أن معسكر التغيير يأمل أن يؤدي التلويح بإقامة حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية إلى دفع نتنياهو لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة، والموافقة على ما يرفضه بشدة في الوقت الراهن. لكن السؤال هو: هل يمتلك آيزنكوت بالفعل هذه الورقة؟ وإذا فشلت المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، وقرر آيزنكوت المضي قدمًا في تشكيل حكومة أقلية، فكيف سيصوّت أفيغدور ليبرمان وأعضاء كتلته الستة؟ وهل ستصطف كتلة حزب "يشار!" بأكملها خلف هذه الخطوة؟ وماذا سيفعل بينيت نفسه؟

وأضافت الصحيفة: "آيزنكوت يدرك علامات الاستفهام هذه، وكذلك نتنياهو. ولذلك، هناك شكوك حول مدى جدية "التهديد" بتشكيل حكومة أقلية، ومدى قدرته على دفع أي من الأطراف إلى تقديم تنازلات. وإذا انهارت المفاوضات واتجهت المنظومة السياسية إلى انتخابات جديدة، فمن الصعب الاعتقاد بأن نتنياهو وبينيت سيشعران بخيبة أمل كبيرة".

وأشارت إلى أن نتنياهو سيعمل على التوجه إلى انتخابات جديدة، أو سيحاول ضم شريك من المعسكر المنافس. وبحسب تقديرات جهات في "الليكود"، فإن نفتالي بينيت هو الشخص الوحيد الذي قد يوافق على مثل هذه الخطوة.

تصريحات بينيت بشأن التعاون السياسي

وفي إشارة إلى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود"، دون التناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو، قال بينيت خلال حديث أمس: "أنا متفائل جدًا، ولن أتوسع في الحديث ضمن هذا المنتدى. لا يوجد متسع كبير من الوقت، ويجب تشكيل حكومة صهيونية وجيدة، والبدء ببساطة في العمل".

وأضاف بينيت: "أؤمن بأنه إذا كنا قادرين على القتال معًا في غزة، فإننا قادرون أيضًا على العمل معًا داخل هذا المبنى".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات بينيت تأتي في وقت تتواصل الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بينما تتصاعد الانتقادات داخل معسكر التغيير بشأن طريقة تعامله مع التطورات السياسية.

ونقلت "معاريف" عن مصادر في معسكر التغيير قولها: "إن إصرار بينيت على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع "الليكود"، دون اتفاق تناوب مع بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، يهدف عمليًا إلى إفشال الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة بالاشتراك مع الأحزاب الحريدية، والدفع نحو إجراء انتخابات جديدة".

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