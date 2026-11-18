انتقدت صحيفة "معاريف" العبرية بشدة، مستوى أداء قدمه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تمرين عسكري أجراه أمام 36 وفدًا أجنبيًا، معتبرة أن التمرين العسكري تحول إلى مهزلة أمام هذه الوفود.

وكتب مراسل الصحيفة العسكري آفي أشكنازي: "كان من المفترض أن يكون الحدث استعراضًا للقدرات أمام 200 ضابط ومسؤول من 36 وفدًا عسكريًا من دول مختلفة حول العالم. لكن هذا الاستعراض لم يظهر بأكثر من صورة هاوية وغير منظمة. وكانت الرسالة التي نقلتها قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة عمليًا هي انعدام التنظيم، والاكتظاظ، والتدافع".

وأوضح أشكنازي أنه "في ظل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، واستناداً إلى الدروس المستخلصة من ثلاث سنوات من الحرب متعددة الجبهات، طلب الجيش "الإسرائيلي" ومختلف أجهزة الإنقاذ في "إسرائيل" عرض مستوى الجاهزية والاستعداد لدى قيادة الجبهة الداخلية وأجهزة الطوارئ "الإسرائيلية" للتعامل مع سيناريو هجوم متعدد الجبهات".

وبحسب أشكنازي فقد "نُفّذ التمرين واستعراض القدرات في إطار مؤتمر IPRED الذي تقوده قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الطب العسكري، وتشارك فيه وزارة الصحة ومختلف أجهزة الإنقاذ. وشارك في المؤتمر 36 وفدًا من دول مختلفة، من بينها، وللمرة الأولى منذ سنوات، وفدان عسكريان من فنزويلا والمغرب، إلى جانب وفود من أوكرانيا وتقريباً جميع الدول الأوروبية، فضلاً عن وفود من الولايات المتحدة ودول إفريقية".

أضاف: "في البداية، عُرضت أمام نحو 200 ضابط ومسؤول أجنبي القدرات التي طورتها قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الطب العسكري وأجهزة الإنقاذ المختلفة خلال السنوات الثلاث من القتال. وهي قدرات جعلت "إسرائيل"، وفقًا لمؤشرات سلاح الطب العسكري، تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنقاذ الأرواح في ميدان المعركة، ونجحت في إنقاذ غالبية المصابين خلال الحرب، ففي حين بلغت نسبة الوفيات من إجمالي المصابين خلال حرب لبنان الثانية 17.8%، انخفضت هذه النسبة في حرب "السيوف الحديدية" (العدوان على غزة) إلى 6.7%".

ووفقًا لمراسل الصحيفة "لا توجد نسبة إنقاذ مماثلة لهذه في أي مواجهة عسكرية سابقة، لدى أي جيش في العالم. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى سلسلة من الإجراءات والتقنيات التي أدخلها سلاح الطب العسكري قبل الحرب وخلالها.

ومن أبرز هذه التحسينات:

- تقديم وحدات الدم للمصابين في ميدان المعركة.

- إلحاق معالج طبي متقدم، طبيب أو مسعف، بكل قوة عسكرية على مستوى السرية.

- الإخلاء الطبي السريع، بحيث يصل المصاب إلى غرفة معالجة الإصابات الحرجة في مستشفى خلفي خلال نحو ساعة من لحظة إصابته".

وتابع أشكنازي: "وفي إطار العرض، حاول الجيش "الإسرائيلي" توضيح أساليب العمل في مواقع الدمار داخل الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، وكذلك كيفية تقديم العلاج الطبي المعقد للمصابين، بدءًا من موقع الإصابة وحتى وصولهم إلى المستشفى.

العرض الرئيس الذي تحوّل إلى إخفاق تنظيمي

وقال: "كان من المفترض أن يُقام الحدث الأبرز في مستشفى برزيلاي في مدينة عسقلان. وكان من المقرر أن تشارك القوات الجوية وسلاح الطب العسكري ووحدات خاصة من الإطفاء والإنقاذ والشرطة ونجمة داود الحمراء، إلى جانب طواقم المستشفى، في تنفيذ وعرض عدد من سيناريوهات الطوارئ التي تقع بشكل متزامن".

أضاف: "وقد جهّز الجيش "الإسرائيلي" دمى تحاكي المصابين، ووُضعت عليها مؤثرات ومكياج احترافي لمحاكاة إصابات معقدة. كما أعد خبراء المتفجرات مؤثرات خاصة لمحاكاة الانفجارات والحرائق، وكان من المفترض أن تهبط مروحية تابعة لسلاح الجو في مهبط المستشفى لإخلاء المصابين، وغير ذلك من المشاهد. لكن قيادة الجبهة الداخلية وإدارة مستشفى برزيلاي "نسيتا" إخلاء بعض مواقف السيارات، لأن المستشفى واصل العمل بشكل طبيعي بالتوازي مع التمرين. كما لم يفكر الجيش "الإسرائيلي" في إقامة مدرج مؤقت بالقرب من موقع التمرين، لكي يتمكن الضيوف من الجلوس ومشاهدة المناورات بصورة منظمة. وبدلاً من ذلك، احتشد مئات المشاهدين، في ساعات الظهيرة وتحت أشعة الشمس، ومن بينهم الضباط الأجانب والملحقون العسكريون وضيوف آخرون، في مساحة صغيرة من الرصيف داخل موقف للسيارات".

وأكد مراسل الصحيفة أن "معظم الضيوف لم يتمكنوا من مشاهدة أي شيء، بل اقتصر الأمر على استنشاق رائحة الدخان الأخضر الناتج عن المؤثرات الخاصة، بينما كانوا يعانون من الحر الشديد في مدينة عسقلان".

وختم أشكنازي: "وبالطبع، لم يمضِ وقت طويل حتى حاولت جهات في الجيش "الإسرائيلي" إلقاء المسؤولية عن سوء تنظيم الحدث على أطراف مختلفة، بما في ذلك محاولة تحميل مستشفى برزيلاي مسؤولية الفوضى التنظيمية".

الكلمات المفتاحية