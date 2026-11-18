أدان حزب الله في بيان له اليوم الأربعاء "العدوان الإرهابي الصهيوني على قطاع غزة، وما يرافقه من تهديدات وأوامر إخلاء وتهجير قسري لآلاف المواطنين الفلسطينيين من منازلهم تحت وطأة القصف في انتهاك صارخ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار لنهج العدوان والإجرام الذي لم يتوقف منذ سريان الاتفاق، وجريمة جديدة بحق المدنيين العزل الذين يعانون من الحصار الجائر ويواجهون كارثة إنسانية متفاقمة في ظلّ انعدام الغذاء والمعونة، وفي ظلّ الظروف المناخية القاسية مع حلول فصل الشتاء".

أضاف حزب الله: "إن هذه العملية التي يسعى من خلالها المجرم نتنياهو بكل وضوح إلى إشعال التوترات والصراعات للهروب من أزماته الداخلية، ما كانت لتحصل لولا الصمت الدولي المطبق إزاء استمرار العدو لجرائمه وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وما كان له أن يتمادى في اعتداءاته لولا تقاعس ما يسمى بمجلس السلام والدول الضامنة للاتفاق عن القيام بدورها في ردع العدو وإلزامه بوقف انتهاكاته وتماديه في العدوان والحصار".

وتابع حزب الله: "إن على المجتمع الدولي والدول الضامنة، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية، التحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات "الإسرائيلية" المتمادية والمتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، ووضع حدّ لسياسة التهجير القسري التي ينتهجها العدو. كما أن على الدول العربية التحرك انطلاقًا مما تمليه عليها مسؤولياتها الدينية والإنسانية تجاه أبناء أمتها لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ووقف العدوان المستمر عليهم".

وختم حزب الله بيانه قائلاً: "إننا على ثقة بأن الشعب الفلسطيني الصابر يمتلك من القوة والثبات والإرادة ما يمكنه من الصمود في وجه كل محاولات إخضاعه وما يسقط أهداف العدو ومخططاته الرامية إلى تهجيره واقتلاعه من أرضه".

الكلمات المفتاحية