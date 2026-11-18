استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، جراء سلسلة اعتداءات عسكرية شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، طاولت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار تخللها نسف مبانٍ سكنية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن إثر استهداف "إسرائيلي" لمنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كذلك، استشهد الطفل منصور خضر نبهان (11 عامًا)، في مستشفى الشفاء، متأثرًا بإصابته جراء قصف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" منطقة بئر النعجة، شمال القطاع، يوم أمس الثلاثاء.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن ثائر إسماعيل الوادية، وأصيب عدد من المواطنين، جراء غارة نفذتها طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" قرب النادي البحري جنوب غرب المدينة.

وفي محافظة دير البلح وسط القطاع، استشهد المواطن فادي ناهض رجب إسماعيل (35 عامًا)، جراء استهداف "إسرائيلي" أمام مركز شرطة دير البلح.

كذلك، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال نفذت استهدافين متتاليين في المكان، بفارق زمني بلغ نحو ثلاث دقائق، مشيرة إلى أن الاستهداف الثاني طاول مركبة تابعة للشرطة كانت خالية من الأشخاص.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في مناطق سيطرتها نيرانها شرق مدينة خان يونس، باتجاه وسط المدينة ومناطقها الغربية.

عملية عسكرية وسط القطاع

وبالتزامن مع هذه الاعتداءات، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بدء عملية عسكرية في محيط ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، شمال مخيمَي البريج والنصيرات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب إشعار أمني صادر عن جيش الاحتلال، تشمل العملية المربعات السكنية أرقام 660 و661 و666، الواقعة شمال شرق مخيم النصيرات وشمال غرب مخيم البريج.

وقرر الاحتلال إغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المركبات داخل المربعات المحددة طوال فترة العملية العسكرية، دون تحديد موعد لانتهائها.

نسف منازل وقصف مدفعي

ومنذ فجر اليوم يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف منظمة لمبانٍ سكنية شرق مخيم المغازي، باستخدام صناديق متفجرة تلقيها طائرات مُسيّرة فوق المباني المستهدفة، ثم تقوم بتفجيرها.

كذلك، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة متفجرة في شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع تحركات مكثفة للآليات العسكرية الثقيلة شرق دير البلح، داخل نطاق ما يُسمى بـ"الخط الأصفر".

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا ومتواصلًا من دبابات الاحتلال، بالتزامن مع القصف المدفعي، فيما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة شرق مدينة غزة.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1650 شهيدًا، إضافة إلى 5975 مصابًا.

واستنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74 ألفًا و702 شهيد، و176 ألفًا و105 مصابين.

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