وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائلًا: "الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والإستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها".

أضاف: "قصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنيًا، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر؛ لأن القضية هنا قضية أمن قومي ولن نقبل لأي أحد أن يلعب بقضايا الأمن القومي التي تخصّ بلدنا وشعبنا، لا سيما أن "إسرائيل" كيان إرهابي توسعي منذ نشأته الدموية".

وأكد المفتي قبلان أن "ما تقوم به "إسرائيل" في المنطقة الجنوبية المحتلة أشبه بإبادة نووية وتحت نظر السلطة التنفيذية التي أعطت الجيش الصهيوني صفة الوصي الأمني على أرضنا وشعبنا وجيشنا عبر اتفاق الإطار الكارثي، لذلك لن ننتظر من السلطة التنفيذية شراء أكفان لأهل الجنوب أو تأمين جواز سفر للمنفى القهري داخل هذا البلد الذي يتمّ نحره بمواقف سياسية مهووسة بالانبطاح والفشل والاستسلام".

وتابع: "ويا فخامة الرئيس، القضية قضية أرض وعرض ووطن وسيادة وكيان سياسي وشعب وقرى وبلدات يتمّ اقتلاعها من الجذور دون أي دور للدولة في ما خص الدفاع عن الجنوب وأهله فضلًا عن الضاحية والبقاع، ولن نقبل بدفن الجنوب وأهل الجنوب بسبب موقف سياسي يكشف الجنوب ولبنان أمام أخطر كيان صهيوني إرهابي، ولا شيء أوجب على السلطة من تأمين شروط القدرة الوطنية السيادية إلا أنها منذ تاريخها الأول تلعب دور المتفرج على كافة أنواع العدوان الذي يطاول لبنان وسيادته حتى لو وصل الجيش الصهيوني للعاصمة بيروت، وتاريخيًا حين اجتاح الجيش الصهيوني لبنان ووصل للعاصمة بيروت قدمت السلطة التنفيذية الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها للاحتلال الصهيوني، ومن حرّر لبنان واسترد الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ودمر ترسانة الاحتلال الصهيوني المقاومة فقط، واليوم السلاح الذي حرّر لبنان من قبل ما زال يقف بوجه أكبر ترسانة صهيونية أطلسية شاركت واشنطن حرب الشرق الأوسط ومنعتها من تحقيق أي إنجاز إستراتيجي رغم ترسانتها ومجموعتها الدولية".

وختم المفتي قبلان قائلًا: "إن اللحظة للاحتفال بأكبر قوة شعبية وطنية كسرت مشروع "إسرائيل" الكبرى وليس للانتقام منها، والخطأ في هذا المجال يحرق لبنان، والمطلوب وطنيًا تأمين قوة لبنان وتضامنه وليس تمزيقه وتفريقه وإشعال نار الفتنة فيه، ويجب أن نتذكر أنّ ما يجري في الشرق الأوسط أكبر من أن يحمله الداخل اللبناني، والحل بباب الرئيس نبيه بري الذي شكّل ويشكل نموذج الرئيس المقاوم الذي لا يساوم على قضايا الأمن الوطني وما يلزم لسيادة لبنان".

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