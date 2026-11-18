أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية؛ العميد يحيى سريع، أن طائرات العدو السعودي الإجرامية، شنّت خلال الساعات الـ 24 الماضية 87 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا استهدفت الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز وعمران ولحج وصعدة والبيضاء ومأرب وإب.



وقال العميد سريع، في بيانٍ مقتضب، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن غارات العدو السعودي نفذت من خلال طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران.

وأكد العميد سريع أن الاعتداءات السعودية "خلفت شهداء وجرحى مدنيين، وأضرارًا واسعة في الممتلكات الخاصة والعامة، فضلًا عن ترويع الأهالي ومضاعفة معاناتهم.

وختم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مشيرًا إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ5351 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا.

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