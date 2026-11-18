ندّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية بإعلان كيان العدو "الإسرائيلي" بدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، معتبرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شريكًا بجرائم الاحتلال الصهيوني.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن كيان العدو "الإسرائيلي" أعلن بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة ضاربًا عُرض الحائط باتفاق شرم الشيخ والتزاماته تجاه الوسطاء".

ورأت وزارة الخارجية اليمنية في بيانها، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الجرائم اليومية والقتل المستمر بحق أبناء غزة.

وأكدت أن مجلس ترامب شريك للصهاينة في جرائمهم وأنهم يتحملون مع الوسطاء المسؤولية الكاملة. ودعت ما يُسمى بـ"التحالفات العربية والإسلامية" إلى تحرك عملي يوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن "اليمن يتابع التطورات باهتمام بالغ، وأنه حاضر للقيام بواجبه ومسؤولياته حيال ذلك".

وفي بيان آخر أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدّة قتل مواطنَين من أبناء القطيف، من قبل النظام السعودي.

ورأت الخارجية اليمنية أن "الجرائم بحق أبناء القطيف وعموم شعب الجزيرة العربية» يعكس «مستوى التوحّش الذي وصل إليه النظام السعودي".

وأعربت الخارجية اليمنية عن تضامن اليمن الكامل مع أبناء القطيف وسكان سائر مناطق الجزيرة العربية في مواجهة "الظلم والإجرام المستمرّ" بحقهم من جانب النظام السعودي.

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