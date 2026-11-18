أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية، إقدام القوات السعودية على تصفية الأسيرين اليمنيين ضيف الله محمد سعد عبد الله العفيري، وحاشد حسان ثابت أحمد العفيري من مغرب عنس بمحافظة ذمار.

وقالت اللجنة في بيان: "إن تحشيدات العدو السعودي ارتكبت الجريمة في وقت كنا نجري مفاوضات معهم بشأن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وكان الأسيران ضمن الصفقة المتفاوض بشأنها، إلا أننا تفاجأنا بتسليم جثتيهما عبر وسيط محلي".

وأوضح البيان، أن نتائج فحص جثماني الأسرين من قبل طبيب شرعي، أكدت تعرض الأسير الأول للتعذيب والضرب حتى فارق الحياة، فيما تعرض الأسير الثاني للإهمال، حيث تُرك ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن حتى فارق الحياة، رغم أن الإصابة لم تكن قاتلة، وكان بالإمكان إنقاذه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأكدت اللجنة، أن "تكرار مثل هذه الجرائم من قبل تحشيدات النظام السعودي، على اختلاف مسمياتها، يدل على أنها جرائم متعمدة وممنهجة، وأنها تتم بتوجيهات صريحة من قبل ضباط النظام السعودي، كونهم من يديرون هذه التحشيدات ويتحكمون بها".

ورأت "أن الجريمة تعكس الوجه الحقيقي والنوايا الخبيثة للنظام السعودي المجرم وتحشيداته تجاه أبناء اليمن، وتكشف حقيقة المشروع التكفيري الإجرامي الذي يسعى نظام آل سعود إلى فرضه على اليمنيين عبر تحشيداته".

وحمّلت الهيئة، "النظام السعودي وتحشيداته، ممثلةً بما يُسمى "قوات الطوارئ"، كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجريمة وما يترتب عليها"، مؤكدة أن "هذه الجريمة وما سبقها من جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تمر مرور الكرام، وأن الهيئة ستعمل بكل الطرق والوسائل المتاحة لملاحقة مرتكبيها حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

ودعت اللجنة قبائل وأحرار اليمن إلى إدانة الجريمة ومرتكبيها، كذلك دعت الأمم المتحدة ومنظماتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل المنظمات المحلية، إلى التحرك الجاد والفاعل لإدانة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، والعمل على إيقاف الجرائم المتكررة بحق الأسرى.

الكلمات المفتاحية