علّق مدير جمعية "وتعاونوا"؛ عفيف شومان، على ما تداولته منصّات إعلامية عن إدراج الجمعية على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، مؤكدًا استمرار الجمعية في عملها.

وقال شومان في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه ليست عقوبات، بل أوسمة شرف نرفعها على صدورنا بالأكفّ التي تخدم الأهل، والتي لا تملك أرصدة في البنوك".

وأضاف: "فليأخذوها مع دفاتر الديون بمئات الألوف من الدولارات، وسيبقى لنا شرف الخدمة لأشرف الناس".

وختم شومان منشوره بالقول: "مستمرّون بإذن الله".

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