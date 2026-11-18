أصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم أربع نساء، بجراح متفاوتة، مساء الأربعاء، جراء سلسلة عمليات دهس نفذها مستوطن صهيوني في خمسة مواقع متفرقة في مدينة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قبل أن يفرّ من المكان.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطن تعمد صدم المواطنين في مواقع متفرقة داخل المدينة، مشيرة إلى أن من بين المصابين أربع نساء تعرضن للدهس في أثناء مغادرتهن قاعة أفراح، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت جراح عدد منهم بالمتوسطة.

ورأى رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، أن ما جرى لا يندرج في إطار حادث سير عابر، بل يمثل عملًا إرهابيًا متعمدًا، موضحًا أن السائق استهدف النساء بصورة متعمدة، ودهسهن في نقاط متفرقة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشار عيسى إلى أن النساء كنّ قد خرجن للتو من القاعة، عندما اندفعت المركبة بسرعة جنونية باتجاههن، مؤكدًا أن عمليات الدهس وقعت في أكثر من نقطة، واحدة تلو الأخرى.

وربط رئيس اللجنة الشعبية ما حدث بتصاعد التحريض ضد المواطنين العرب، قائلًا إنه لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة خطاب تحريضي بدأ خلال الانتخابات واستمر عبر تصريحات وزراء ورئيس الحكومة "الإسرائيلية"، إلى جانب وسائل إعلام "إسرائيلية".

وحذر من أن المجتمع العربي يواجه مرحلة جديدة في ظل هذا الخطاب، مبيِّنًا أن الحادثة تمثل بداية لأعمال اعتداء تستهدف أبناءه.

وفي المقابل، أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال السائق المشتبه به وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مدعية أنها تبحث في احتمالات فقدانه السيطرة على المركبة أو قيادته تحت تأثير المخدرات.

وأثارت الواقعة غضبًا واستنكارًا في أوساط أهالي كفر قاسم الذين ربطوا الاعتداء بتصاعد التحريض "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.

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