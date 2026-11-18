أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت أهدافًا حساسة للنظام السعودي في جيزان وقاعدة خميس مشيط بالصواريخ الباليستية، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى خميس في بيان له مساء اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "تمكنت قواتنا المسلحة من تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفًا حيويًا حساسًا في منطقة جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

أضاف العميد سريع: "والعملية الأخرى استهدفت هدفا حساسا في قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".



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