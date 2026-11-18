أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات البحرية الإيرانية أن ثلاث ناقلات نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في شرق مضيق هرمز منذ صباح اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وأفادت إدارة العلاقات العامة في البحرية الايرانية، في بيان أصدرته مساء اليوم بأن النيران اشتعلت في ثلاث ناقلات نفط مخالفة كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز دون مراعاة تحذيرات البحرية، وكانت قد قامت بإيقاف أنظمة الملاحة، وتوقفت بعد اصطدامها بألغام بحرية".

وأكدت أن "أي حركة ملاحية في مضيق هرمز تخضع للامتثال للوائح التي أعلنتها القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك التنسيق اللازم، واختيار الممرات البحرية المعتمدة، وإبقاء أجهزة التتبع والملاحة فعّالة".

وشددت العلاقات العامة في البحرية الإيرانية على "أن المرور دون الامتثال لهذه المتطلبات لن يؤدي إلا إلى الاصطدام بالغام بحرية والتسبب في اشتعال النيران".



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