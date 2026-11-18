في جولةٍ ميدانية تحمل أبعاداً اقتصادية وصناعية واجتماعية، استضاف تجمع صناعيّي الضاحية الجنوبية، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وزراء الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، والعمل الدكتور محمد حيدر، والاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، في زيارة تفقدية واستطلاعية شملت عدداً من المصانع والمؤسسات الصناعية في الضاحية الجنوبية، للوقوف على واقع القطاع الصناعي، ومعاينة الأضرار التي خلّفها العدوان "الإسرائيلي"، والاستماع مباشرةً إلى مطالب الصناعيين وهواجسهم، ولا سيما أصحاب المؤسسات التي تعرضت للتدمير أو الأضرار الكبيرة. اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وتأتي الجولة في ظلّ تحديات متراكمة تواجه الصناعيين، بين تداعيات العدوان، وكلفة الإنتاج، وأزمات الكهرباء والطاقة والمياه، وما تفرضه هذه الظروف من ضغوط على المؤسسات الصناعية وقدرتها على الاستمرار وإعادة تشغيل خطوط إنتاجها والمحافظة على العمال والوظائف.

رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية أحمد الموسوي: الضاحية الصناعية والتجارية قوية وتكبر بحضور الدولة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء في قاعة شركة (موست غروب) رحّب رئيس تجمع صناعيّي الضاحية الجنوبية أحمد الموسوي بالوزراء، مؤكداً أن الضاحية الجنوبية، رغم الصعوبات والمآسي والدمار الكبير الذي أصابها، لا تزال صامدة ومتمسكة بالحياة والعمل والإنتاج.

وأشار إلى أن التجمع يعتز بهذه الزيارة، معتبراً أن الضاحية الجنوبية منطقة تجارية وصناعية قوية، وأن حضور الوزراء إلى مؤسساتها يشكل خطوة مهمة، مؤكداً أن الصناعيين يرحبون بكل من يساهم في دعم المنطقة ومؤسساتها وتعزيز قدرتها على النهوض.

وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري: الصناعة مسؤولية وطنية وزياراتنا للمصانع المتضررة ستتواصل

وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري أكد أن الزيارة تأتي استجابةً لزيارة تجمع صناعيّي الضاحية الجنوبية إلى الوزارة قبل نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع، والتي كان من الضروري أن يتبعها حضور ميداني إلى المؤسسات الصناعية، لافتاً إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع وزير العمل، وأن وزير الاقتصاد والتجارة انضم إليها أيضاً.

وأوضح الخوري أن دوره كوزير للصناعة هو متابعة شؤون الصناعيين في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الذين يواجهون مشكلات ومعوقات، مشدداً على أن الصناعيين في الضاحية الجنوبية من بين الأكثر تأثراً بالحرب، وأن من واجب الوزارة الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم بما أمكن.

وأشار إلى أن الصناعة تشكل جزءاً أساسياً من مقومات الصمود، لأنها تتيح للناس الاستمرار في العيش والإنتاج، وتساهم في خلق فرص العمل والحفاظ على المؤسسات والقدرات الإنتاجية، مؤكداً سعادته بزيارة الضاحية الجنوبية ومعاينة جزء من حجم الدمار الذي طالها.

وشدد الخوري على ضرورة إعطاء المناطق المتضررة من الحرب أهمية أكبر، واعداً بأن تكون الزيارة بدايةً لجولات أخرى، لا محطةً وحيدة، لمتابعة أوضاع الصناعيين والعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات.

وزير العمل الدكتور محمد حيدر: الضاحية الجنوبية جزء أساسي من الاقتصاد اللبناني ودعمها مسؤولية حكومية

وزير العمل الدكتور محمد حيدر اعتبر أن الزيارة تحمل طابعاً تقنياً وميدانياً، وتهدف إلى تأكيد حضور الوزارات المعنية بالصناعة والاقتصاد والعمل إلى جانب المؤسسات الصناعية والمواطنين في الضاحية الجنوبية، ومتابعة احتياجاتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الضاحية الجنوبية تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد اللبناني، وأن القوة الاقتصادية والصناعية التي تتمتع بها المنطقة رغم الظروف الصعبة تستحق الدعم والمواكبة، لافتاً إلى أن إعادة الصناعة إلى موقعها وتعزيز الاقتصاد يحتاجان إلى مساعدة حكومية وإجراءات سريعة.

وأكد حيدر أن أي خطوة، وإن جاءت متأخرة، تبقى أفضل من عدم اتخاذها، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه الزيارة إلى إجراءات ومبادرات من الوزارات المعنية، بما يخدم الصناعيين في الضاحية الجنوبية وفي لبنان عموماً، ويساهم في دعم الصناعة والاقتصاد باعتبارهما من أسس النهوض بالبلد.

وتوقف عند عدد من التحديات التي تواجه الصناعيين، ومنها معوقات الإنتاج وكلفة الطاقة والكهرباء، مؤكداً أهمية متابعة هذه الملفات والعمل على إيجاد حلول لها.

وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط: لا بناء لاقتصاد جديد من دون تقوية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني

وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط شدد على أن بناء دولة جديدة واقتصاد جديد لا يمكن أن يتحقق من دون تقوية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، المتمثل في القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية القطاع الخاص والصناعة في مسار التعافي الاقتصادي.

وأشار البساط إلى أن الجولة تحمل ثلاثة عناوين أساسية، أولها أهمية الصناعة ودورها في الاقتصاد اللبناني، وثانيها صمود الضاحية الجنوبية والمناطق المنكوبة في مواجهة الدمار الذي خلّفه العدوان، وثالثها مسؤولية الدولة في الحضور إلى جانب المواطنين والمؤسسات وتقديم الدعم والمساندة.

ولفت إلى أن الصمود لا يقتصر على مواجهة آثار الدمار، بل يتطلب عملاً وإنتاجاً ومواصلة الحياة وعدم الاستسلام، مؤكداً أن ما يشهده من إرادة لدى أبناء الضاحية الجنوبية والمناطق المتضررة يعكس تمسكهم بالبقاء والاستمرار رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن دعم الصناعيين يحتاج إلى مواكبة حكومية، إلى جانب إصلاحات بنيوية طويلة الأمد، تشمل القطاع المصرفي والطرقات والكهرباء وغيرها من البنى الأساسية التي تشكل شروطاً ضرورية لقيام قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة والإنتاج.

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام: نطالب بإعلان حالة طوارئ لإعادة إعمار الضاحية وعودة أهلها ومؤسساته

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام رحّب بالوزراء في الضاحية الجنوبية، مؤكداً أن المنطقة لا تزال صامدة بأهلها وناسها، وأن الحياة تستمر فيها رغم الاعتداءات والدمار، مشدداً على أن إرادة أبناء الضاحية لن تنكسر.

وأشار ضرغام إلى أنه كان يتمنى أن تشمل الجولة زيارة البلديات واتحاد البلديات والاطلاع على الأعمال التي تقوم بها، داعياً إلى اتخاذ قرار حكومي بإعلان حالة طوارئ في الضاحية الجنوبية، بما يتيح إطلاق مسار إعادة الإعمار، وإعادة الأهالي والمؤسسات إلى مناطقهم.

واعتبر أن الضاحية الجنوبية بحاجة إلى خطوات عملية وجدية لإعادة الحياة إلى مختلف قطاعاتها، مؤكداً أن المؤسسات والبلديات والأهالي ينتظرون إجراءات تعكس حجم الأضرار وتستجيب لحاجات المنطقة.

صاحب معمل وباتسري كريمنو طارق كوثراني: كلفة الطاقة والمياه من أبرز الأعباء التي تواجه الصناعة اللبنانية

وفي ختام الجولة، زار الوفد معمل وباتسري كريمنو، حيث كان في استقبال الوزراء صاحبه والمؤسسة طارق كوثراني، الذي عرض أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة الطاقة والمياه، وما يترتب عليها من أعباء كبيرة على الإنتاج.

وأشار كوثراني إلى أن كلفة الكهرباء في لبنان تشكل عبئاً استثنائياً على الصناعيين، مقارنةً بما يدفعه الصناعيون في دول أخرى، موضحاً أن تخفيض كلفة الطاقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإنتاج والقدرة التنافسية للمصانع.

ولفت إلى أهمية مشاريع الطاقة التي يجري العمل عليها، وإلى الحاجة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإنشاء معامل إنتاج الطاقة، بما يساهم في توفير الكهرباء بكلفة أقل، ويخفف من الأعباء التي تواجه القطاع الصناعي.

كما طرح مشكلة المياه، مشيراً إلى أن المؤسسات الصناعية تضطر في كثير من الأحيان إلى شراء المياه وتكريرها لتلبية حاجاتها، في ظل عدم توفر مياه ملائمة للاستخدام الصناعي والغذائي، ما يضيف عبئاً جديداً إلى كلفة الإنتاج.

وتخللت الجولة زيارات إلى عدد من المؤسسات الصناعية، شملت شركة «موست غروب» – الموسوي، وشركة إلكترا – جسر العمروسية، وشركة ومصنع كريم للرخام والغرانيت، وشركة مطابع العطار في حارة حريك، ومصنع كريمنو، إضافةً إلى مصنع مدمر في حارة حريك، حيث اطلع الوزراء على واقع المؤسسات، واستمعوا إلى أصحابها حول الأضرار التي لحقت بها، والصعوبات التي تواجه إعادة تشغيلها واستمرارها.

وتؤكد الجولة أهمية انتقال المعالجة من الاستماع إلى المطالب إلى خطوات عملية تواكب المؤسسات الصناعية المتضررة، وتدعم إعادة تشغيل المصانع، وتحافظ على فرص العمل والإنتاج، في وقت لا تزال فيه الضاحية الجنوبية تواجه آثار العدوان وتتمسك باستعادة دورة الحياة الاقتصادية والصناعية.

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