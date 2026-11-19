طراد حمادة – صحيفة الأخبار

تشغل المسلمين الشيعة اللبنانيين إشكالية «ما يريدون في لبنان ومن لبنان». ويكشف سؤال الإشكالية عن سعي للبحث عن حلول للمشكلات ومواجهة التحدّيات ومراجعة نقدية من أجل الإصلاح والصلاح وتبيان المصلحة في بناء المستقبل. وحتى يستقيم البحث في هذه الإشكالية، وللوصول إلى المُراد من النظر في أجوبتها، يلزم أن نجد لها حاملاً واقعياً، مفاده أن الشيعة في بحث ما يريدون ليسوا جماعة تعيش وحدَها بل هي مكوّن أساسي تعيش في وطن فيه شركاء من مكوّنات أخرى، تشاركها العيش في وطن واحد ودولة واحدة ونظام سياسي قائم على قواعد ميثاقية ودستورية، وقوانين انتخاب واتفاقيات كبرى، وتوزيع مراكز السلطات بين مكوّناته من أعلاها إلى أدناها.

وعليه، يتحوّل السؤال الإشكالية من «ماذا يريد الشيعة في لبنان» إلى «ماذا يحتاج لبنان ليكون وطناً لجميع أبنائه»، ولتكون الدولة على مقام الدول التي تشترك في بنيتها تعددية الجماعات، الدينية منها بشكل خاص كما هو الأمر في لبنان، على سعة هذه التعددية، ويصبح السؤال موضع الإشكالية «ما يريده اللبنانيون» في وطنهم وما يختارونه في دولتهم من نظام سياسي لائق في مواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل مثل كل بلاد العالم.

لا توجد جغرافيا هذا الوطن في فلك مستقل، بل هو في قلب جغرافيا قلقة فرضت في بعدها السياسي الدوران في أحوال الإقليم. وهذا الإقليم يتقلب حاله في أحوال العالم الذي أصبح على اتساعه عالماً واحداً في جوانب عدة معروفة العناوين. وعليه، فإن تحديد كل مشكلة تتعلق في ظاهرها بالجماعة الشيعية، تكشف حقيقتها الواقعية أنها مشكلة لبنانية تخص كل الشعب اللبناني بجميع مكوّناته، وتخص الوطن اللبناني في واقع جغرافيته السياسية؛ وعليه تتحول الإشكالية من «ماذا يريد الشيعة في لبنان» إلى ماذا يريد الشيعة للبنان وما يريده اللبنانيون حقاً للبنان.

إذا ثبتت هذه القاعدة، يصبح سؤال الإشكالية ــــ التي أظهرت سلسلة أسئلتها اهتمام وعناية النخب اللبنانية الشيعية ــــــ في الواقع إشكالية لبنانية في الصميم، ومنها أن لبنان جزء من الشرق العربي وبلاد الشام وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، هو واقع لبناني مشترك. وأن لبنان جزء من العالم الإسلامي، خاصة في الشرق وغرب آسيا من تركيا إلى إيران وباكستان، هو واقع حقيقي وحقيقة واقعية. وأن لبنان من هذا العالم المتعدد الصراعات والأقطاب، هو ما لا يحتاج إلى دليل.

الجنوب اللبناني جار فلسطين تعرّض لأعمال عدوانية وحروب واحتلال وصل إلى بيروت ومعاهدات سابقة، ونزوح فلسطيني وسوري، وحروب أهلية واتفاقات برعاية إقليمية دولية. اتفاقية الطائف حقيقة واقعية لبنانية لا تخص الشيعة سوى أنهم الجماعة التي تقع في مواجهة التحديات ودفع أكلاف الدفاع عن البلاد والعباد، وأن فعل المقاومة نتاج الواقع اللبناني الذي تعرّض للعدوان والاحتلال.

وتركيبة الدولة اللبنانية تحتاج إلى إصلاح سياسي وإداري واقتصادي ومالي، وإن الشيعة، كنخب ومكوّن، أول الساعين إلى الإصلاح، بما فيه إصلاح النظام الطائفي، لأنهم المكوّن الأكثر تضرراً من سلطات الفساد بكل أشكاله، ومن توزيع المكاسب والمحاصصة في هذا النظام. هم الأكثر معاناة من حروب العدوان الصهيوني، والأكثر مصلحة في إصلاح بنية النظام اللبناني، وتمتين وحدته الوطنية وإصلاح سياساته العامة.

تفسد السمكة من رأسها، ويقوم الفساد على أسس فساد النظام؛ إن حسن السلطات على أسس ديمقراطية يُبنى على سلامة قوانين الانتخاب وقدرتها على تمكين الشعب من الاختيار الديمقراطي. ولعل الشيعة اللبنانيين هم الأكثر حاجة إلى نظام برلماني ديمقراطي حقيقي، وإلى دولة قوية وعادلة، وإلى قيام جيش قادر على حماية البلاد وردع العدوان وفق نظام دفاع وطني فعّال وقادر.

الشيعة في لبنان هم الأكثر انفتاحاً على علاقات إقليمية عربية وإسلامية، واقعية ونامية، ومفيدة وفعّالة لصالح لبنان، وعلى علاقات دولية تمنع العدوان على لبنان وتحترم سيادة الدولة وحرية شعبها وقرارها المستقل.

كل ما تقدّم يكشف أن إشكالية المراجعة النقدية قد تبدأ بالسؤال عمّا يريده الشيعة في لبنان لكن تصل إلى محصّلة منطقية «ماذا يريد اللبنانيون من بلدهم وفي بلدهم» وكيف نبني دولة عادلة وقادرة، دولة مواطنة حقّة لجميع المواطنين، دولة إصلاح وصلاح ورفع كل الهواجس التي تشغل كل مكوّنات لبنان ولا تخص الشيعة وحدهم. يجب الاعتراف بأننا في وطن واحد ودولة واحدة، نواجه مشكلات واحدة، وعلينا جميعاً، بالحوار والشراكة والوفاق والتعاون والتضامن والوحدة الوطنية، أن نجد حلاً للمشكلات والتحديات.

إن العقل اللبناني العام قادر بالحوار العقلاني الإبداعي البنّاء أن يجد الأجوبة المشتركة على الإشكاليات المشتركة التي نواجه تحدياتها، ويدفع شعبنا أثمان مخاطرها المحيطة. ولبنان قادر بوحدته على القيام وتحقيق نهضته الوطنية الجامعة وبناء مستقبل أفضل.

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