في بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الايرانية ردّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأعمال العدوانية يأتي في إطار الحق الأصيل في الدفاع المشروع، وتماشيًا مع حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشددة على أن المسؤولية القانونية والدولية عن عواقب هذا الوضع تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "الأعمال العدوانية التي شنها الجيش الأميركي الإرهابي على أجزاء من بلادنا على السواحل الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية". وأوضحت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، "ردت على هذه الأعمال العدوانية، في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وحمايةً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، بتدمير منظومات باتريوت الدفاعية ومنصات إطلاق الطائرات المُسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأميركي في قاعدتيهما بالمنطقة، واللتين كانتا مصدرًا ودعمًا للعمليات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بضربات دفاعية ساحقة".

وجاء في البيان: "اتُخذت التدابير الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رداً على الهجمات المسلحة الأميركية في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وبهدف مواجهة مصدر البنية التحتية الداعمة للعدوان. ومن البديهي أن المسؤولية القانونية والدولية عن عواقب هذا الوضع تقع على عاتق الولايات المتحدة، التي هددت السلام والأمن في المنطقة بانتهاكها المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولجوئها غير المشروع إلى القوة".

وأضاف البيان: "مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة حكومات المنطقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المعتدين من مواصلة استخدام أراضيها وقواعدها ومنشآتها للتخطيط لعمليات عدوانية ضد إيران وتنفيذها. إن تقاعس دول المنطقة عن منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها ومنشآتها للتخطيط لعمليات عدوانية ضد إيران وتنفيذها لا يتعارض فقط مع مبدأ حسن الجوار، بل يُعدّ أيضًا "عملًا عدوانيًا" وفقًا للمادة 3 (و) من مرفق القرار 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُخوّل إيران بالكامل اتخاذ تدابير دفاعية ضدها".

ولفت البيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تصرفت حتى الآن بأقصى درجات ضبط النفس، "انطلاقًا من اعتبارات حسن الجوار ومصالح الأمة الإسلامية، ولم تستهدف قواعد الولايات المتحدة وأصولها العسكرية في هذه الدول إلا دفاعاً عن نفسها".

وذكّرت الخارجية في بيانها مجددًا بمسؤولية الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن وأمينه العام، في أداء واجباتها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وقالت: "إن الصمت والتقاعس إزاء الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للميثاق، وخاصة مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 4، الفقرة 2، من قِبل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، لن يُضعف مصداقية الأمم المتحدة ومكانتها فحسب، بل سيمهد الطريق أيضًا لتكرار العدوان والتهديدات لعملية السلام والأمن الدوليين".

كما أدانت الخارجية الإيرانية في بيانها "النهج غير المسؤول لبعض الأطراف الإقليمية التي تنتقد عمليات الدفاع الذاتي الإيرانية دون مراعاة الواقع القائم وتجاهل الأعمال العدوانية الأميركية ضد إيران". داعية هذه الدول إلى منع الولايات المتحدة من استخدام الأراضي والقواعد الموجودة في دول المنطقة للتحضير لشن عدوان على إيران وتنفيذه، "بدلًا من التذمر من الدفاع الذاتي الإيراني".

وأكدت عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ على الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددة على "أن أي تكرار للعدوان والعمل العدائي ضد إيران سيقابل برد حاسم وباعث على الندم من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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