اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل سلوك الديمقراطيين المريب إزاء الحرب مع إيران؛ حيث رصدت بعض الصحف دخولًا للديمقراطيين الاميركيين في إطار الحرب الهجينة التي تدفع إلى المزيد من إغراق ترامب في مستنقع الحرب مع المكر بإيران. أيضًا لفتت الصحف إلى خطر التوجه المريب لحركة بهلوي والمتغربين في إيران؛ بهدف إعانة ترامب في حربه الهجينة والمركبة.

ماذا يحدث في أميركا؟

في هذا السياق؛ كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "مرّ نحو تسعة أشهر منذ أن تورط رئيس الإدارة الأميركية الإرهابية في مستنقع الحرب ضد إيران، وهو مستنقع يُقوّض القوة العسكرية الأميركية ومواردها المالية ورأس مالها السياسي يومًا بعد يوم. أكد هذا الواقع عدد من المسؤولين والخبراء الغربيين. في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، أشار الدبلوماسي الأميركي السابق وعضو معهد الشرق الأوسط، آلان آير إلى عجز ترامب عن إيجاد مخرج من الأزمة، قائلاً إن الحكومة الأميركية في حيرة من أمرها في الوضع الراهن، ولا تملك استراتيجية متماسكة ومستدامة للخروج من هذا المستنقع....فبينما لا يزال ترامب يُعاني تبعات الحرب ضد إيران، ظهرت موجة جديدة من التقارير والادعاءات حول احتمال قيام إيران بعمليات تخريب على الأراضي الأميركية في وسائل إعلام مقربة من الديمقراطيين. وزعمت شبكة سي إن إن، وهي وسيلة إعلامية تنتقد ترامب، في تقرير لها أن الجمهورية الإسلامية تدرس خططًا لمهاجمة مسؤولين حكوميين أميركيين رفيعي المستوى في واشنطن باستخدام "قنبلة قذرة" أو أسلحة كيميائية. ادعاء لم يُقدّم له أي دليل".

تتابع الصحيفة :"الأمر المثير للاهتمام في هذه التقارير هو التغطية الواسعة لهذه الادعاءات، في عدد من وسائل الإعلام المقربة من الحركة الديمقراطية في الولايات المتحدة. لجأت شبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز، واللتان انتقدتا سياسات ترامب المؤيدة للحرب في مناسبات عديدة، إلى نشر وتسليط الضوء على هذه الادعاءات في تغطيتهما لتطورات الحرب الإيرانية، بهدف تصعيد أجواء المواجهة مع طهران؛ وهو تناقض صارخ بين مواقف هاتين الوسيلتين الإعلاميتين المناهضة للحرب والتغطية الواسعة للخطابات الأمنية والتهديدية الموجهة ضد إيران، لا سيما في ظل انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ودخول المناخ السياسي الأميركي مرحلة جديدة. من جهة أخرى، تواجه التقارير المعادية لإيران في هذه الوسائل الإعلامية غموضًا وتساؤلات جدية. إذ لا يقدم أي من هذه التقارير وثائق مستقلة وموثوقة حول الخطط الإيرانية المزعومة، أو الأهداف المحددة لعمليات التخريب، أو توقيت تنفيذها، أو اكتشاف المعدات والاستعدادات اللازمة لمثل هذه الهجمات. حتى في الحالات التي وردت فيها ادعاءات حول أنشطة عملاء يُنسبون إلى إيران، لا توجد معلومات واضحة حول هويات هؤلاء الأفراد وصلاتهم العملياتية في طهران".

كما تؤكد الصحيفة :"أن اعتماد هذه التقارير، بشكل أساسي، على تصريحات مسؤولين استخباراتيين وأمنيين أميركيين مجهولين وافتقارها إلى تفاصيل قابلة للتحقق، يُشكك بشدة في مصداقية هذه الادعاءات. يبدو أن تسليط الضوء على مثل هذه الروايات في خضم الحرب قد يكون جزءًا من حملة أمنية ودعائية ضد إيران، لصرف انتباه الرأي العام عن تكاليف الحرب وعواقبها، وتوفير أساس سياسي لتصعيد الأعمال العدائية ضد طهران... يبدو أن بعض أعضاء إدارة ترامب قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن تأجيج المزاعم الأمنية ضد إيران والتحرك مجدداً نحو المواجهة العسكرية لن يُساعد الولايات المتحدة في الخروج من الأزمة الحالية فحسب، بل قد يُوقع واشنطن في هذا المستنقع أكثر من ذي قبل".

في غضون ذلك، تتابع الصحيفة :"تُسلط وسائل الإعلام المقربة من الديمقراطيين الضوء على التهديدات الأمنية المنسوبة إلى طهران بنشر تقارير حول احتمال محاولة إيران اغتيال ترامب وأعضاء إدارته أو استخدام "قنبلة قذرة". إن استمرار بناء هذا الجو المشحون قد يدفع المناخ السياسي والأمني الأمريكي نحو مواجهة جديدة مع إيران؛ وهو مسار قد لا يكون عديم الجدوى سياسيًا بالنسبة لجزء من الحركة الديمقراطية، لأن عودة ترامب إلى حرب استنزاف لا نهاية لها قد تُكبّد إدارته تكاليف سياسية واقتصادية أكبر. من جهة أخرى، فإن نشر هذه الادعاءات بالتزامن مع تقارير عن اضطرابات أمنية وبنية تحتية في الولايات المتحدة يزيد من حدة التوتر والغموض في البلاد. في ظل هذه الأجواء، قد تُمهد الاتهامات المتكررة لإيران بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي الطريق أمام صياغة روايات أمنية واتهامات لاحقة. ثمة مخاوف من أنه في حال وقوع أي محاولة ضد ترامب من قبل جهات محلية أو خصومه السياسيين، ستسعى بعض الحركات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إيران قبل اتضاح أبعاد الحادث".

لذلك، برأي الصحيفة، حتى لو تظاهر الديمقراطيون بوقف الحرب ضد إيران، فإن استمرار التآكل السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب مع استمرار الحرب قد يخلق لهم فرصة انتخابية كبيرة؛ فرصة، إذا استمرت إدارة ترامب غارقة في مستنقع الحرب، ستزيد من احتمالية خسارة الجمهوريين في انتخابات 2028. من هذا المنظور، قد لا يمانع الديمقراطيون في إبقاء ترامب في مستنقع الحرب لضمان هزيمة الجمهوريين نتيجة لهذه الحرب غير الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

هجوم إيران على معادلة الحصار

من جهتها كتبت صحيفة جوان: " تُشير التقارير الأولية إلى أن الهجمات الإيرانية على قاعدة عسكرية أميركية في الكويت وأهداف في البحرين، في سياق تبادل الضربات العسكرية بين طهران وواشنطن، تُظهر فشل الحصار البحري الأمريكي والضغوط الاقتصادية في دفع معادلة المواجهة كما كان يأمل البيت الأبيض. في ظلّ دخول الجانبين في حرب استنزاف خفية، تسعى طهران إلى رفع تكلفة استمرار الحصار إلى ما هو أبعد من المستوى الاقتصادي، لتشمل المجالين الأمني والاستراتيجي. لا توجد أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي وشيك لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن. رغم تهديد دونالد ترامب بأنه في حال عدم قبول طهران لمطالب الحكومة الأميركية، فإن خيار عملية عسكرية واسعة النطاق سيظل مطروحًا، إلا أن الوقت يُشير إلى أن الوقت المتاح أمام ترامب لتحديد مسار التعامل المستقبلي مع إيران قد شارف على الانتهاء. هذا على الرغم من حقيقة أن المسؤولين الأميركيين أعلنوا أن البنتاغون، وخاصة في الشهرين الماضيين، لم يعلن مسؤوليته علنًا عن معظم الهجمات على إيران، وعلى العكس من ذلك، فقد زادت إيران من حدة أعمالها ضد المواقع الأميركية في المنطقة".

في صباح يوم أمس الأربعاء، تقول الصحيفة أن إدارة العلاقات العامة بالجيش الإيراني قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه استهداف قاعدة علي سالم الجوية في الكويت بطائرات مسيرة تابعة للجيش. أوضح الجيش أن طائراته المسيرة القتالية المدمرة استهدفت أنظمة باتريوت الدفاعية ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم. كما أكدت الكويت استهدافها بطائرات مسيرة إيرانية صباح أمس، وأفادت بوقوع أضرار جسيمة في قاعدة علي سالم الجوية، شملت رادار إنذار مبكر متخصص ونظام ثاد".

بالإضافة إلى الكويت، تقول الصحيفة :" أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات في قواعد عسكرية أميركية في البحرين، وأن عدة طائرات مسيرة أصابت إحدى القواعد الأميركية في البحرين بدقة. كما أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرًا أمنيًا بشأن الخطر، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وأشارت التقارير إلى استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية بطائرات مُسيّرة. كما أفاد مصدر إعلامي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين جراء قصف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.... بعد مرور تسعة أشهر تقريبًا على اندلاع الحرب، تتصرف الولايات المتحدة وإيران وكأن الوقت في صالحها، وهو ما أوصلهما إلى طريق مسدود يبدو الخروج منه شبه مستحيل لأي منهما. إنها مقامرة محفوفة بالمخاطر، حيث أشار اثنان، من المفاوضين الأميركيين السابقين لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون أوروبيون ومصادر خليجية، إلى أن القتال قد يستأنف قبل التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الصراع".

كما تبيّن الصحيفة :" لقد قرر دونالد ترامب ممارسة ضغوط مكثفة على إيران بدلاً من شن ضربات قوية جديدة أو تقديم تنازلات. انطلاقاً من اعتقاده بأن القصف الجديد لن يغير النتيجة، قد يؤدي فقط إلى رد إيراني ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج، فقد امتنع عن تنفيذ مثل هذه الهجمات، واعتمد على الحصار البحري لإيران والضغط الاقتصادي، على أمل أن تُجبر طهران على التراجع والموافقة على تنازلات بشأن برنامجها النووي. لكن الدبلوماسي الأميركي السابق آلان آير يعتقد أن الحصار البحري الأميركي قد يجبر كلا الجانبين على اتخاذ قرار قبل أن تتمكن الدبلوماسية من إيجاد مخرج، وأن إيران ستصعد التوترات في نهاية المطاف إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار".

"التيار الغربي" يضع عصاه تحت ذراعي ترامب الفاشل

أما صحيفة كيهان؛ فقد كتبت تقول: "بعد أن ذاق العدو مرارة الهزيمة، ركز كل جهوده على نشر الفوضى وإعادة إنتاجها؛ وهو مشروع، من خلال صدمات اقتصادية مشكوك فيها ولكنها متواصلة وعمليات نفسية تشنها وسائل الإعلام، يعمل تمامًا كعصا في يد البيت الأبيض. في الأيام الأخيرة، برز مشهدٌ متماثلٌ بشكلٍ لافتٍ للنظر، يتمثل في سلسلة من الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية داخل البلاد، مصحوبةً بحركاتٍ وتصريحاتٍ معاديةٍ للثورة بشكلٍ علني من قِبل مسؤولين أمريكيين. إذا جمعنا خيوط هذه التطورات، تتضح لنا صورةٌ واضحةٌ لتصميمٍ معقدٍ على شكل "حربٍ هجينة"؛ تصميمٌ، بعد فشله في ساحة المعركة العسكرية والحصار الشامل، ركز فيه العدو كل جهوده على نشر الفوضى، وتحفيز سبل العيش، وإعادة إنتاج نمط الفوضى. في غضون ذلك، فإن ما يُضاعف من قوة هذا المشروع المُناهض للأمن أكثر من أي شيء آخر هو، من جهة، تهوّر بعض المسؤولين التنفيذيين والصدمات الاقتصادية والإعلامية المتتالية التي يُسببونها. من جهة أخرى، العمليات النفسية المُستهدفة التي تُشنّها الحركة المُتأثرة بالغرب ووسائل الإعلام المُهيمنة، والتي بدت عمليًا وكأنها عكازات البيت الأبيض!".

تتابع الصحيفة :"يجب تحليل جزء كبير من هذه التحركات في إطار استراتيجية واشنطن الكبرى. لقد حدد دونالد ترامب، الرئيس الواهم للولايات المتحدة، سلسلة لا تنتهي إلا بتفكيك إيران وتدميرها. وكما حذّر قائدنا الشهيد مرارًا وتكرارًا، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة الجمهورية الإسلامية ليس التفاوض وإنهاء الحرب، بل "ابتلاع إيران". في الأشهر الأخيرة، استخدمت واشنطن جميع أوراقها لإكمال حلقات هذه السلسلة؛ من العقوبات ومحاولات الحصار البحري والجوي إلى الحرب. مع ذلك، فإن التوجيه الحكيم للقائد الأعلى للثورة، والدفاع القوي للقوات المسلحة ويقظة الشعب الإيراني العزيز وبصيرته، كل ذلك أدى إلى إلحاق هزيمة نكراء بآلة الحرب المعادية".

كما تقول الصحيفة :"هذه الهزيمة على الأرض واضحة للعيان لدرجة أن حتى أبرز المنظرين الأميركيين، مثل ستيفن والت، أقروا بأن واشنطن عاجزة عن إسقاط النظام الإيراني عبر الضغط الاقتصادي والحصار البحري، وأن فكرة الانهيار بهذه الطريقة ليست سوى "وهم". والآن، وقد وصل ترامب إلى طريق مسدود في الحرب المباشرة والحصار، يرى أن السيناريو الأفضل والوحيد أمامه هو "الفوضى الداخلية" لخلق الفوضى والسيطرة على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، تمهيدًا للهجوم العسكري القادم.... في هذا السياق، كُلِّفَت شخصيات المعارضة المنهكة بتغيير أسلوب عملها. كشفت مواقف بهلوي الأخيرة خلال زيارته لبروكسل وخطابه في مبنى البرلمان الأوروبي الوجه الحقيقي لحركةٍ كانت مُختبئةً وراء قناع "الحراك المدني" لسنوات. فبينما كان يتحدث عن خلق "توازن للقوى" وضرورة تمكين الشعب من امتلاك "وسائل الدفاع عن أنفسهم"، نُشر في الوقت نفسه مقطع فيديو لاجتماعه الخاص مع مُقربيه، اعترف فيه صراحةً بتغيير سياسته وضرورة "تسليح الشعب".

تُعدّ هذه المواقف، برأي الصحيفة، استمرارًا لنهجٍ مُمنهجٍ وهادفٍ لتطبيع الجرائم المُرتكبة ضد الشعب الإيراني. طبّعت هذه الحركة في البداية التدخل العسكري الأجنبي، مُبرّرةً قصف الأراضي الإيرانية بأنه "مساعدة من ترامب"، وعندما استُهدفت البنية التحتية للبلاد وتحدث ترامب عن تدمير الحضارة الإيرانية، هتف بوقاحةٍ بشعار "سنعيد البناء". الآن، وبعد الهزيمة في أعمال الشغب الأخيرة، دخلت حركة بهلوي الخائنة مرحلة الإرهاب الصريح بأوامر مباشرة من "الموساد"، لشنّ حرب أهلية إلى جانب الجماعات الانفصالية في شرق البلاد وغربها، عبر تنفيذ عمليات اغتيال وتشكيل خلايا مسلحة....لكن السؤال الأساسي هو: كيف يُريد العدو تفعيل مشروع حرب الشوارع في الداخل؟ مما لا شك فيه أن العدو ينتظر ذريعة لإثارة الفوضى؛ ذرائع لا تُختلقها أجهزة الاستخبارات، بل أخطاء إدارية وقرارات اقتصادية صادمة في الداخل، ثم تُضخّمها مراكز الأبحاث الأجنبية والمتداولون على الإنترنت".

هذا؛ ويُشير استعراض الأحداث الاقتصادية، في الأسابيع الأخيرة إلى نوع من التسرع المريب وخلق أزمات لا داعي لها. كما تقول الصحيفة :"في ظل حالة "حرب اقتصادية شاملة" تعيشها البلاد، يُعدّ نشر أخبار وتصريحات غير مدروسة حول تغيرات أسعار أو إمدادات السلع الأساسية بمثابة صبّ الزيت على نار التوقعات التضخمية.... الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي شيء آخر يقظةً وتغييرًا جذريًا في توجهات الفريق الاقتصادي والإعلامي الحكومي. البلاد تخوض حربًا شاملةً مشتركة، وإدارة شؤون البلاد في ظروف الحرب تتطلب قواعدها وانضباطها الخاص. يجب على فريق المعلومات الحكومي إعادة طمأنينة السوق من خلال منع التصريحات المتضاربة والمتفرقة والصادمة الصادرة عن المسؤولين بشأن السلع الأساسية ومصادر الطاقة. كما يجب أن تتحول القرارات الاقتصادية من نهج العلاج السلبي والصدمات إلى "ترتيب اقتصادي حربي" يرتكز على استقرار معيشة الناس والإشراف الدقيق على سلسلة التوريد".

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