ذكر المراسل والمحلل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر وصل أمس (الأربعاء) إلى "تل أبيب" في زيارة عمل، والتقى رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، ومسؤولين كبارًا آخرين في الجيش "الإسرائيلي".

وأشار أشكنازي الى أنه من المرجح أن يكون ذلك لقاء تنسيق آخر من بين لقاءات كثيرة بين الجيشين "الإسرائيلي" والأمريكي، استعدادًا لاحتمال خوض معركة ثالثة في إيران.

أشكنازي رأى أن "هناك منتصر واحد فقط في المعركة الدائرة في المنطقة، وهو ليس "إسرائيل" ولا الولايات المتحدة، بل إيران، ومن الأفضل للجميع أن يبدأوا باستيعاب ذلك والبحث عن إعادة حساب المسار"، مضيفًا أن أقوال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطوة إضافية ليست أكثر من مناورة سياسية هدفها بقاؤه في السلطة. فلا توجد في خطط الجيش "الإسرائيلي" والأمريكيين أيّة نيّة لتغيير نتائج المعركة مع إيران تغييرًا حقيقيًا. وحتى لو خرجت "إسرائيل" والولايات المتحدة إلى جولة ثالثة ورابعة وخامسة، فلا يمكن حسم نظام بواسطة الهجمات الجوية. ولا يمكن تدمير البرنامج النووي المدفون في أعماق الأرض من خلال القصف الجوي. يمكن التشويش والضغط والإزعاج والإبطاء، لكن هذا كل ما في الأمر. هذا ما يمكن فعله بالقوة العسكرية في هذه الحالة. ويُطلق على ذلك اسم حدود القوة"، على حدّ تعبيره.



بحسب المحلل الصهيوني، الإيرانيون أبطال في لعبة الشطرنج. إنهم يعرفون كيف يقرؤون عدة خطوات إلى الأمام، وهذا ما فعلوه بالرئيس الأمريكي في المعركتين الأخيرتين. لقد أوجدوا معادلة هرمز؛ ويتلاعبون بأسعار الوقود؛ وفككوا حزب ترامب الجمهوري في الولايات المتحدة؛ وجعلوا الرئيس الأمريكي بطة عرجاء؛ وأرسلوا جميع وزراء حكومته إلى النوم في الملاجئ داخل القواعد العسكرية في الولايات المتحدة.

وتابع "من يعتقد بأن الجيش "الإسرائيلي" قادر على خوض معركة أخرى مع إيران، فمن الأفضل له أن يُعيد التفكير. فعلى الورق، الجيش "الإسرائيلي" مستعد للحرب: تنتشر منظومات الدفاع الجوي، وينتشر الجيش "الإسرائيلي" في الشمال بقوات تقارب ثلاث فرق، من البحر حتى الجبل، فيما تعمل خمسة ألوية في عمق جنوب لبنان. وفي غزة أيضًا، أحجام القوات كبيرة، إذ تنتشر خمسة ألوية تضم آلاف المقاتلين. وإلى ذلك، ينبغي إضافة الخطوة التي قامت بها حكومة اليمين، التي أقامت عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة، الأمر الذي أدى إلى أن يضاعف الجيش "الإسرائيلي" قواته، بل وأن يزيدها إلى ثلاثة أضعاف، وهي قوات لا يملكها، في مناطق الضفة".

كذلك كتب أشكنازي "بعد ثلاث سنوات وعدة أشهر من الحرب، يجد الجيش "الإسرائيلي" نفسه في أزمة حقيقية. هذا الأسبوع عُقد اجتماع في هيئة الأركان العامة بشأن خطط عمل الجيش "الإسرائيلي" لعام 2027. ويُطلق على ذلك في المصطلحات العسكرية اسم "مخطط التشغيل". وتُدرج على هذا المخطط جميع مهام الجيش "الإسرائيلي" للسنة المقبلة، بدءًا من الانتشار على الحدود والخطوط، وصولًا إلى المناورات ومهام الأمن الجاري. وتُوزّع على المخطط الوحدات وأحجام القوات المطلوبة لكل مهمة. وينبثق عن هذا المخطط حجم النشاط والمناورات التي ستنفذها القوات النظامية، وحجم الخدمة التي ستؤديها وحدات الاحتياط خلال السنة المقبلة.

أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال

أشكنازي لفت الى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أدركوا بعد فوات الأوان، أنهم على وشك الوصول إلى حالة العجز عن الوفاء بالتزاماته: في الميزانية المالية، وفي قدرته على استدعاء جيش الاحتياط لخوض جولات إضافية، وفي تآكل القوات النظامية، وفوق كل ذلك، في معدات الحرب التابعة للجيش الإسرائيلي، من المركبات والدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات والسفن الحربية.

وطبقًا لما أورد أشكنازي، بات الجيش "الإسرائيلي" ينظر إلى ما وراء كتفه، ليس فقط باتجاه عام 2027، بل أيضًا باتجاه مخطط عام 2028، وربما حتى عام 2030. ومن المشكوك فيه أن تكون لدى "إسرائيل" قدرة عسكرية تمكّنها من تنفيذ قائمة المهام الأمنية. ففي الوقت الراهن، بات عدد جنود الاحتياط الذين يحضرون فعليًا بعيدًا عن الأعداد التي يُعلن عنها. ويقرّ الجيش "الإسرائيلي" بأن جولات الخدمة لم تعد أسبوعًا في الجيش وأسبوعًا في المنزل، بل إن وحدات كثيرة تستدعي أعدادًا أكبر بكثير من جنود الاحتياط، بحيث يقضون ثلث الوقت في الجيش وثلثيه في المنزل. وينبغي أن نضيف إلى ذلك انهيار أوضاع الطلاب، والعداء الذي يبديه مسؤولو مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات تجاه الطلاب الذين يؤدون خدمة الاحتياط. كما أن أصحاب العمل سئموا هم أيضًا من مسألة كون الجيش "الإسرائيلي" شريكًا لهم في إدارة القوى العاملة.

ورأى أن الجيش والحكومة أدارا جيش الاحتياط بطريقة غير مهنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وسترى "إسرائيل" الثمن الحقيقي لهذا الإخفاق بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وسيؤثر ذلك في الاقتصاد "الإسرائيلي" ومستوى التشغيل"، وأكمل "من المتوقع بالفعل حدوث نقص في الأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا، الذين يواجهون صعوبة في إتمام دراستهم في المؤسسات الأكاديمية بسبب أيام خدمة الاحتياط التي لا تنتهي".

ووفق أشكنازي، وضع مقاتلي الخدمة النظامية فهو سيّء أيضًا. إن حقيقة أن الجيش يتآكل في قتال لا ينتهي تؤدي إلى عدة أمور: انخفاض مستوى المناورات التي تجريها الوحدات التي يتعين عليها التدرب. وإلى جانب ذلك، يشعر جنود الخدمة النظامية بأنهم أشبه بـ"ليمونة" عُصرت حتى آخر قطرة منها. ولعل هذا هو السبب في أن المقاتلين يشترون تذكرة سفر باتجاه واحد حتى قبل أن يقطعوا بطاقة خدمتهم العسكرية. وبالمناسبة، يجري ذلك بصورة متزايدة بتشجيع الأهل وتمويلهم، إذ يفضلون أن يكون ابنهم في ميامي أو نيبال أو بوكيت، بدلًا من أن يُطلب منه أن يكون في جباليا أو طولكرم أو قلعة الشقيف بصفته مقاتلًا في الاحتياط.

وأوضح لجمهور العدو أن طائرات الجيش "الإسرائيلي" ومروحياته وسفن سلاح البحرية ودباباته وناقلات جنوده المدرعة كلها تآكلت، فهناك كتائب نفذت مناورات في لبنان، واضطر المقاتلون فيها إلى السير على الأقدام لأن ناقلات "النمر" كانت معطلة، ولأن الجيش "الإسرائيلي" لم يعد يملك المال لشراء قطع غيار. وكان هناك أيضًا حظر على توريد قطع الغيار.

وبرأيه أيضًا، يدرك الجيش "الإسرائيلي" أنه مضطر إلى شدّ الحزام. وتقليص حجم القوات في جميع الجبهات، مع الإبقاء على المهام. والمعنى هو زيادة العبء على القوات في كل مهمة. لكنهم يأملون في الجيش "الإسرائيلي" أن يكون هذا الضغط محدودًا زمنيًا في كل مرة.

وخلص الى أن نهاية الأسبوع المقبل قد تكون دراماتيكية أيضًا. فرياح الحرب تهبّ بقوة. والإيرانيون يفعلون كل ما في وسعهم لدفع الولايات المتحدة إلى خوض المعركة. وما يوقف ترامب في الوقت الحالي هو القمة مع رئيسَي روسيا والصين. وفور انتهاء القمة، ستتاح أمام رئيس الولايات المتحدة نافذة زمنية تمتد نحو شهر، لبدء معركة في إيران وإنهائها.

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