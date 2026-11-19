أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لا يستطيع إخفاء لامبالاة الوكالة تجاه الترسانة النووية للكيان الصهيوني، وسلوكها المزدوج تجاه البرنامج النووي الإيراني.

ورد بقائي في منشور على منصة "إكس" على تصريحات رافائيل غروسي منتقدًا تبريره لازدواجية موقف الوكالة تجاه البرنامج النووي الإيراني السلمي وبرنامج الأسلحة النووية للكيان الصهيوني بحجة أن "إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولديها اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة؛ أما "إسرائيل" فليست كذلك". مؤكدًا أن مسألة "ازدواجية المعايير في هذه المقارنة غير ذات صلة".

وأوضح بقائي أن رد غروسي "يخلط بين الاختصاص القضائي والمسؤولية والحياد المؤسسي". وقال: "السؤال هو؛ لماذا يبقى كيان محتل ومرتكب للإبادة الجماعية، يمتلك ترسانة نووية، خارج نطاق المراقبة الشاملة، وكيف يرتبط هذا بالهدف المعلن لنظام عدم الانتشار النووي؟".

وأضاف بقائي: "يبدو أن غروسي قد نسي قرار عام 1995 التاريخي؛ قرارٌ، بدعمٍ من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، طالب بانضمام جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "دون استثناء"، ووضع جميع منشآتها النووية تحت ضمانات شاملة. وفي عام 2000، أكد مؤتمر المراجعة أيضاً على ضرورة انضمام "إسرائيل" وقبولها المراقبة الشاملة من قِبل الوكالة.

وتابع: "كان هذا القرار جزءًا من أساس الاتفاق الذي أتاح تمديد معاهدة عدم الانتشار إلى أجل غير مسمى. لذا، فإن قضية الكيان "الإسرائيلي" ليست مطلباً سياسياً جديداً، بل هي جزء من الالتزامات والاتفاقيات التاريخية التي تُشكّل نظام عدم الانتشار".

وشدد بقائي على أنه "لا يمكن للوكالة، بالاستناد إلى هذا الاختلاف، أن تُنكر مسألة فشل نظام عدم الانتشار في تحقيق الشمولية وعدم المساواة في الأمن النووي في المنطقة".

وقال: "إذا كانت عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي الأساس لمطالبتها بالمساءلة، فلا ينبغي أن يصبح عدم عضوية "إسرائيل" درعًا دائمًا يحميها من المطالبة بالانضمام إلى المعاهدة والمراقبة الشاملة. لا يمكن السعي إلى الحياد بمجرد تنفيذ التزامات الدول الأعضاء وتجاهل المساءلة عن فشل نظام عدم الانتشار تجاه الدول الأخرى".

وأضاف: "إن ازدواجية معايير الوكالة لا تنتهي هنا. فقد صرّح غروسي صراحةً بشأن أحداث محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا: "أدين أي عمل عنف داخل المحطة أو حولها". لكن فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل"، اكتفى بتصريح عام مفاده أنه لا ينبغي استهداف المنشآت النووية، وامتنع عن إدانة مرتكبي الهجوم صراحةً".

وتابع بقائي: "عندما نستخدم عبارة "أنا أدين" في حالة واحدة و"نحن لا نوجه أصابع الاتهام" في حالة أخرى، فإن ازدواجية المعايير واضحة تمامًا، وهذا يعني تشويه سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإضعاف أسس نظام عدم الانتشار النووي".

الكلمات المفتاحية