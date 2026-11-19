استشهد وأصيب 13 مواطنًا يمنيًا اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جراء استهداف العدوان السعودي مدينة المخا في محافظة تعز.

وقالت وزارة الصحة والبيئة اليمنية في بيان: "إن طيران العدو السعودي استهدف "لوكندة" في مدينة المخا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عشرة آخرين في حصيلة أولية".

وفي بيان آخر أدانت وزارة الصحة والبيئة اليمنية "بأشد العبارات الغارات الجوية التي شنها طيران العدو السعودي واستهدفت مدينة الشعب في الحوبان بمحافظة تعز".

وأوضحت الوزارة بيانها، أن "غارات العدو السعودي تسببت في أضرار طالت مركز الغسيل الكلوي بالحوبان، وهو المركز الوحيد الذي يُقدًم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة بشكل مجاني".

وشددت على أن "استهداف المنشآت الصحية أو التسبب في إلحاق الأضرار بها، انتهاك جسيم للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ويعرض حياة مئات المرضى للخطر، لا سيما مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على جلسات الغسيل بصورة منتظمة كخدمة منقذة للحياة لا تحتمل الانقطاع".

وحمًلت وزارة الصحة والبيئة اليمنية نظام العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الأضرار وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية وصحية تمس المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

وطالبت، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المنشآت الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ودعت وزارة الصحة والبيئة اليمنية، كافة المنظمات الإنسانية والصحية إلى التدخل العاجل لدعم المركز وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار خدمات الغسيل الكلوي وعدم حرمان المرضى من حقهم في العلاج.

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