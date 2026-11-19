أدانت إيران والصين وروسيا في بيان مشترك صدر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدوان العسكري على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، وشددت على أن "وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، والقضاء على التهديدات العسكرية، وتقديم ضمانات موثوقة لمنع تكرار الهجمات، شروط أساسية لاستئناف أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران بشكل كامل".

وأكدت الدول الثلاث في بيانها أن استئناف أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة بشكل كامل، مشروط بالوقف التام للأعمال العدائية، وازالة جميع التهديدات بتكرار العدوان، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار الهجمات أو التهديدات العسكرية.

وشدد البيان على "أن الهجمات والتهديدات العسكرية ضد إيران ومنشآتها النووية تنتهك حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض بشكل مباشر الشروط اللازمة لتنفيذ أنشطة التحقق، مما يعرض مصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونزاهته وفعاليته للخطر".

وأوضح البيان أن "العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، والتهديدات الخطيرة المستمرة بتكرار هذه الأعمال، قد جعل التنفيذ الطبيعي لتدابير الضمانات مستحيلًا موضوعيًا وعمليًا، وخلق ظروفًا استثنائية يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في أي أنشطة تحقق تقوم بها الوكالة في إيران".

وأضاف البيان: "إن الأعمال العسكرية غير القانونية، وعواقبها، والتهديد المستمر بتكرار العدوان، تتعارض مع التنفيذ الطبيعي لتدابير الضمانات التابعة للوكالة، وأن الوقف الفوري والنهائي لهذه الأعمال ضروري لاستعادة الشروط اللازمة لتمكين الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال التحقق".

وأكدت إيران والصين وروسيا في بيانها المشترك "أن الإصرار غير المشروط على التنفيذ الطبيعي لإجراءات الضمانات في المنشآت النووية المتضررة، بغض النظر عن العقبات الموضوعية التي يفرضها العدوان العسكري والتهديد المستمر باستخدام القوة، لن يُسهم في استئناف أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران بشكل كامل".

وأشارت الدول الثلاث إلى استمرار تعاون إيران مع الوكالة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذكّرت بأن طهران سمحت بإجراء جميع عمليات التفتيش المقررة للوكالة في محطة بوشهر النووية عام 2026، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان العسكري والتهديدات المستمرة.

وشدد البيان على أن إجراء هذه التفتيشات، والذي ورد أيضًا في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُظهر التزام إيران المستمر بتعهداتها المتعلقة بالضمانات وتعاونها بحسن نية مع الوكالة، على الرغم من العقبات الجسيمة والتهديدات العسكرية.

ورأت الدول الثلاث أن الانخراط السياسي والدبلوماسي والحوار القائم على الاحترام المتبادل الحل العملي والوحيد الممكن، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية لتيسير التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال تبني نهج مسؤول ومتوازن وبنّاء.

كما دعت الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إجراءات أو مواقف من شأنها تفاقم التحديات القائمة وإضعاف الشروط اللازمة للانخراط والتعاون.

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