أقدمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، فجر الخميس (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، على إحراق مسجد قرية الدحي القريبة من مدينة العفولة داخل أراضي العام 1948، وخطّوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه وعلى منزل مجاور.

وصفت مصادر محلية الاعتداء بأنه "جريمة كراهية"، وأوضحت أن ثلاثة مستوطنين ملثمين حاولوا اقتحام المسجد، قبل أن يلقوا زجاجة حارقة في طابقه الأرضي، ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء منه، قبل أن يتمكن الأهالي وطواقم الإطفاء والإنقاذ من إخمادها ومنع امتدادها إلى بقية المبنى.

وقال إمام المسجد الشيخ خالد زعبي إن المعتدين كتبوا شعارات معادية للعرب وعبارات تدفيع الثمن؛ إضافة إلى كلمة انتقام على جدران المسجد ومنزل مجاور. وحذّر الشيخ زعبي من إغلاق ملف الاعتداء، من دون محاسبة المسؤولين عنه، مطالبًا الشرطة "الإسرائيلية" بفتح تحقيق جدي وفوري، ومؤكدًا أن إحراق المسجد يشكل اعتداءً خطيرًا على حرمة دور العبادة وأمن سكان القرية.

وأضاف أن قرية الدحي هادئة، وأن سكانها يسعون إلى العيش بأمن واستقرار، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وكانت طواقم الإطفاء قد وصلت إلى المكان، وعملت على إخماد النيران، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

يأتي الاعتداء في سياق تصاعد الهجمات التي تستهدف المساجد ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية. وفقًا لتقارير رسمية وإعلامية فلسطينية، سُجلت 23 حادثة إحراق لمساجد منذ مطلع العام 2023 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.

توزعت هذه الاعتداءات، بحسب التقارير، بين الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونُسب معظمها إلى مجموعات من المستوطنين، في إطار ما يُعرف باعتداءات «تدفيع الثمن»، فيما نُسبت حوادث أخرى إلى القوات الإسرائيلية. شملت الاعتداءات إحراق أجزاء من المساجد ومداخلها ومصليات النساء، وإتلاف المصاحف، إلى جانب كتابة شعارات تحريضية وعنصرية على جدران دور العبادة والمنازل المجاورة.

هذا؛ وتطالب مؤسسات فلسطينية، من بينها وزارتا الأوقاف والخارجية، بتوفير الحماية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

يعيد إحراق مسجد قرية الدحي تسليط الضوء على الاعتداءات التي تطال دور العبادة والممتلكات الفلسطينية، وسط مطالبات فلسطينية بالتحقيق والمساءلة ووضع حد للهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية.

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