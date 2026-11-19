لا تتوقف حملات التضليل الأميركية والتي تهدف، إلى جانب الحرب النفسية وتشويه إيران والمقاومة، إلى تهيئة الرأي العام لقبول جرائم الحرب عوضًا عن الإفلاس العسكري والاستراتيجي.

وفي آخر المستجدات، سعت أميركا عبر تقارير منشورة في كبرى وسائل إعلامها لاختلاق وتلفيق أكذوبتين سخيفتين لخدمة هذه الأغراض الدعائية، إحداهما تتعلق بالسدود الإيرانية وعلاقتها بالمدن الصاروخية، والأخرى بشأن نوايا إيران تفجير قنبلة قذرة في واشنطن لإثارة الرعب واستهداف مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

وقد فطنت إيران إلى أن الأمر أكبر كثيرًا من كونه تقارير إعلامية يمكن تمريرها وتجاهلها أو الرد عليها بتقارير إعلامية مضادة، حيث فطنت إلى خطورة هذا الأمر وأنه بمثابة اختلاق للذرائع لتبرير جرائم حرب محتملة، وكذلك نوع من الحرب النفسية والضغوط المكثفة للتهديد وانتزاع التنازلات.

ولهذا ردت إيران بردود رسمية على مستويات مختلفة إلى جانب خلق معادلة ردع جديدة لمواجهة هذا المسار الدعائي والتهديد الخطير.

وعلى مستوى الرد الدبلوماسي، فقد ردت إيران عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بالتأكيد على أنّ التقارير المنشورة في "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" بشأن السدود الإيرانية وما يسمى بـ"القنبلة القذرة" تندرج في إطار التضليل، مشددة على تمسك طهران بحقها في الدفاع عن نفسها.

كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اختلاق قصص حول قرب البنية التحتية الحيوية في إيران من القواعد الصاروخية، أو تلفيق مزاعم حول "قنبلة قذرة"، ليس سوى سردية خبيثة تهدف إلى تبرير العدوان وارتكاب الجرائم.

وعلى مستوى معادلة الردع العسكرية، فقد تم إعلان المعادلة لتكون حاسمة شكلًا ومضمونًا.

وعلى الجانب الشكلي فقد جاء الرد من كبير المفاوضين، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهذا له دلالة كبرى تشير إلى أن التفاوض من منطق القوة والندية والرد بالمثل، وهو ما يفسد التهديد الأميركي إذا كان الغرض هو التأثير على التفاوض وانتزاع التنازلات عبر التهديد والتخويف.

وعلى جانب مضمون المعادلة الرادع، فقد قال قاليباف إن أي سد أو ميناء أو محطة طاقة قريبة من قاعدة أميركية أو "إسرائيلية" هو 'ذو استخدام مزدوج'، وستنطبق عليه شرعية الاستهداف وفقًا للمنطق الأميركي بشكل متسق وعادل.

مضمون التهديد الأميركي:

استندت أميركا في تهديدها إلى جرائمها السابقة في الحرب الأخيرة، حيث استُهدفت خزانات المياه في خمين (محافظة مركزي)، وهفتكل (محافظة خوزستان)، وبماني في سيريك، ومحطات تحلية المياه في جزيرة قشم، ونيكشهر، وتيس (محافظة سيستان وبلوشستان)، وقرية بنجي في جاسك، وهي هجمات أدت إلى انقطاع أو تعطل إمدادات المياه عن السكان والمناطق السكنية.

والذريعة المعلنة في التقرير الأميركي افترضت أن إيران قد تكون شيّدت بعض هذه السدود ومشاريع نقل المياه لتكون بنية تحتية مستقلة تؤمّن المياه والطاقة للقواعد العسكرية والصاروخية بعيدًا عن الشبكة العامة.

كما أن تزامن أكذوبة القنبلة القذرة مع ذلك، هو أسلوب "الراية الزائفة" للتلويح بشرعية استخدام أسلحة قذرة وربما استهداف منشآت نووية أو حتى استخدام سلاح نووي.

مضمون الردع الإيراني:

ألقت إيران بالحجة أولًا عبر توضيحها أن أقل من 50 سدًا من أصل أكثر من 500 سد كبير في إيران مزود بتوربينات لتوليد الكهرباء، وأوضحت أن التقارب بين السدود والمواقع العسكرية يُفسَّر بوجود كليهما في المناطق الجبلية.

كما بينت أن المنشآت العسكرية لا تعتمد على استخدام كميات كبيرة من المياه، بسبب أزمة المياه، وأن استهلاك القطاع الصناعي بأكمله يبلغ نحو ثلاثة مليارات متر مكعب سنويًا، أي أقل من 4% من إجمالي استهلاك المياه في الجمهورية الإسلامية.

ثم لوحت إيران بأن استهداف هذه السدود تحت هذه الذريعة سيقابله رد على جميع الأهداف التي تخدم القواعد الأميركية و"الإسرائيلية"، وهو ما يفتح الباب لبنك أهداف خطير ورادع يمكن استعراض بعضه:

أولًا: بنك الأهداف الإيراني المحتمل في الخليج:

- ميناء جبل علي، في الإمارات (دبي) باعتباره أكبر ميناء توقف للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط.

- ميناء خليفة، في الإمارات (أبو ظبي) بسبب التواجد العسكري الأميركي.

- منشآت الطاقة وتحلية المياه بالكويت والتي تدخل في خدمة معسكر عريفجان الأميركي.

- محطة الطاقة التابعة لقاعدة العديد قطر.

- محطة الشعيبة في السعودية (حوالي 5600 ميغاواط)، وكذلك محطة القرية (حوالي 3927 ميغاواط).

ثانيًا: بنك الأهداف المحتمل في الكيان الصهيوني:

تعتمد "إسرائيل" على 6 محطات تحلية كبرى على ساحل البحر المتوسط لتوفير نحو 60% من مياه الشرب، ويقع معظمها بمحاذاة قواعد عسكرية حساسة:

- محطة تحلية "بلماحيم" وهي ملاصقة تمامًا لقاعدة "بلماحيم" الجوية، وهي القاعدة الرئيسية لتجارب الصواريخ الباليستية، وإطلاق الأقمار الصناعية، والطائرات المسيرة.

- محطة تحلية "سوريك" وتقع بالقرب من منطقة "ريشون لتسيون" وقاعدة "بلماحيم" العسكرية، وتغذي وسط "إسرائيل" والقدس بالمياه.

- محطة تحلية "أشدود" وتقع داخل المنطقة الصناعية في "أشدود" بالقرب من القاعدة البحرية "الإسرائيلية" في "أشدود" ومرافق تخزين الطاقة.

- محطة تحلية "عسقلان" وتقع بالقرب من منشآت عسكرية تابعة لقيادة المنطقة الجنوبية.

- محطة تحلية "الخضيرة" ومرتبطة بمجمع "أوروت رابين" للطاقة، وتقع على الساحل بالقرب من منشآت عسكرية وقاعدة "عين شيمر" الجوية.

- سد دغانيا ومشروع الناقل القطري للمياه.

- ميناء حيفا، ويقع ملاصقًا لقاعدة حيفا البحرية الرئيسية (حيث تتمركز الغواصات "الإسرائيلية" وسفن الصواريخ)، كما تُستخدم أرصفته أحيانًا من قبل قطع البحرية الأميركية.

- ميناء "أشدود"، ويقع بجوار القاعدة البحرية الجنوبية المسؤولة عن تأمين السواحل الجنوبية وحقول الغاز البحرية.

- ميناء "إيلات"، ويقع في أقصى الجنوب على البحر الأحمر بمحاذاة القاعدة البحرية "الإسرائيلية" في "إيلات"، ويمثل منفذًا استراتيجيًا للتجارة والإمداد.

- محطة "ريدينغ" في "تل أبيب"، وتقع بالقرب من مطار سدي دوف السابق ومقرات قيادة واستخبارات عسكرية في وسط المدينة.

- محطة "إشكول" في "أشدود"، وتقع ضمن المجمع الصناعي والطاقة القريب من القاعدة البحرية في "أشدود".

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