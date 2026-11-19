أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UNDSS) انتهاء العملية العسكرية، والتي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق وسط قطاع غزة، داعيًا إلى توخي الحذر والإبقاء على حالة التأهب. وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال تراجعت إلى شرق شارع صلاح الدين عقب العملية التي شهدت فجر اليوم تفجيرًا كبيرًا؛ يُعتقد أنه ناجم عن استهداف نفق تابع للمقاومة الفلسطينية.

هذا؛ وكان جيش الاحتلال قد أعلن بدء عملية برية، في ثلاثة مربعات ميدانية، قال إنها تهدف إلى تدمير نفق يقع غرب شارع صلاح الدين.

على الرغم من تراجع الآليات العسكرية، لا تزال أكوام من الأتربة تسد شارع صلاح الدين، والذي يربط وسط قطاع غزة بمدينة غزة، ما يعيق حركة التنقل بين المنطقتين.

كما أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية انتهاء "النشاط العسكري الذي نفذه الجيش "الإسرائيلي"، في منطقة "الخط الأصفر" وسط قطاع غزة"، مؤكدا إعادة فتح محور صلاح الدين أمام حركة المرور.

وقال المنسق، في بيان موجّه إلى سكان القطاع، إن: "الجيش أنهى عمليته في المنطقة"، محذرًا السكان من تجاوز ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو الاقتراب من القوات "الإسرائيلية" المنتشرة هناك.

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