أثارت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان كثيرًا من التساؤلات، تحديدًا لناحية توقيتها ومكانها، أي الأماكن التي جال فيها، خاصة في شمال البلاد، في مناطق كانت تُعتبر مشمولة بالنفوذ السعودي تقليديًا وتاريخيًا، ما قد يثير قلق الرياض وحفيظتها من هذه الزيارة. وهنا يرى مرجع في العلاقات الدولية أن "التنافس في الشرق الأوسط لم يعد يُدار بمنطق الصديق الدائم والعدو الدائم، بل صار يُدار بمنطق تعدّد الألوان" على حد تعبيره.

ويلفت إلى أنه "في الآونة الأخيرة، انشغل الإعلام العالمي بالحديث عن الخلافات بين القوى الكبرى في المنطقة، وبروز التنافس السعودي - التركي إلى العلن، وذلك من خلال حضورهما في لبنان وسورية". ويشير المرجع إلى أن "الدولة الواحدة يمكن أن تكون حليفة ومنافسة في الوقت نفسه، كما هو الحال بين الرياض وأنقرة، لكن لبنان ليس ساحة فارغة لهذا التنافس، فهو بلد فيه قوى داخلية وإرادات محلية، ولها واقعها الخاص الذي لا يمكن اختزاله بصراع خارجي فقط".

وعن الدور السعودي في لبنان والمنطقة، يؤكد مصدر دبلوماسي أن "مصلحة السعودية الأساسية هي الحفاظ على نفوذها". ويوضح أن "الحفاظ على النفوذ يعني الحفاظ على الموقع في لبنان، والورقة في سورية، والدور في فلسطين (حيث نفوذ السلطة الفلسطينية)، والقدرة على التأثير في أي تسوية مستقبلية في المنطقة إثر انتهاء الحرب الأميركية - الصهيونية على الجمهورية الإسلامية في إيران".

وعن العلاقة السعودية - "الإسرائيلية"، يلفت المصدر إلى أن "السعودية ليست في حالة حرب مع الكيان الصهيوني. هي دولة تدور في الفلك الأميركي، ولديها مصالح اقتصادية وأمنية، وما يوجد بين الرياض و"تل أبيب" ليس عداوة مطلقة، بل تنافس على النفوذ. وعندما يتمدد النفوذ "الإسرائيلي" بشكل غير مضبوط في لبنان وسورية، يصبح تهديدًا مباشرًا للمصلحة السعودية، لأنه يقلّص مساحتها، ويفرض أمرًا واقعًا يصعب التعامل معه لاحقًا".

أما عن الأولويات لدى الكيان الصهيوني، فهي ترتكز على الشروط الرئيسية الآتية:

- تثبيت التفوق العسكري والأمني.

- منع تشكّل أي قوة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

- إبقاء لبنان وسورية تحت السيطرة الأمنية، ودائمًا بحسب رأي المصدر.

بالانتقال إلى الدور التركي في المنطقة، يؤكد المصدر الدبلوماسي عينه أن "مصلحة تركيا الأساسية هي الحفاظ على مجالها التاريخي والجغرافي، ونفوذها في سورية ولبنان، ومنع "إسرائيل" من فرض نفوذ مطلق على حدودها الجنوبية". ويقول المصدر حرفيًا: "تركيا لا تنظر إلى لبنان كدولة بعيدة، بل تنظر إليه كجزء من دائرة الدول الإسلامية، ومن المجال التاريخي العثماني، ومن الجوار المباشر لسورية".

وفي سياق آخر، وعن العلاقات التركية - "الإسرائيلية"، ترى المصادر أن "العلاقات بين أنقرة و"تل أبيب" جيدة في بعض الجوانب"، فهناك علاقات عسكرية، وتعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل تجاري وسياسي. والقوتان تدوران في الدائرة الأميركية. لكن بينهما تنافس على النفوذ، وليس عداوة، تنافس يظهر بوضوح في سورية، حيث يحاول كل طرف تثبيت حضوره. وفي لبنان، الصورة مشابهة أو قريبة إلى حدٍ ما. فتركيا لن تكون سعيدة و"الإسرائيليون" على مقربة من نهر الليطاني، الأمر الذي يتهدد الأمن القومي التركي. وتفسير ذلك بجملة واحدة: "أنا صديقك، لكن هذا لا يعني أن تأتي إلى منطقتي"، على حد تعبير المصدر.

وعن الدور التركي في لبنان، يرى المصدر أن "السعودية قد لا تكون سعيدة بالتدخل التركي، لأنه أيضًا تمدد لنفوذ منافس، ويعزز حضور أنقرة في بيروت وطرابلس وصيدا، لكن السعودية لن تقف ضده، لأنها تفهمه على أنه موجّه للحدّ من التمدد "الإسرائيلي"، وليس ضد المصلحة السعودية"، ودائمًا بحسب رأي المصدر الدبلوماسي المذكور آنفًا.

في المحصلة، لا يمكن وصف الموقف السعودي من الدور التركي في لبنان بأنه قبول كامل، ولا رفض كامل. فالرياض تنظر إلى أي حضور تركي في مناطق تعتبرها تقليديًا ضمن دائرة نفوذها، ومنها شمال لبنان، بحذر لأن كل تمدد لنفوذ آخر، حتى لو كان من دولة حليفة، يعني عمليًا تقليصًا لمساحتها.

في المقابل، فإن هذا الحذر قد لا يتحول إلى مواجهة، لأن الدور التركي، من وجهة نظر الرياض، لا يستهدفها مباشرة، بل يندرج في إطار التنافس الأوسع على ضبط التوازن في لبنان وسورية، ومنع أي طرف واحد من فرض نفوذ مطلق، وهذا ما يسعى إليه الكيان الصهيوني وخلفه الإدارة الأميركية. وعليه، يبدو الموقف السعودي أقرب إلى تفهم مشروط، تفرضه حسابات التوازن الإقليمي أكثر مما يفرضه الاقتناع الكامل.

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