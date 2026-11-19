قال سفير الاحتلال السابق لدى الولايات المتحدة، مايكل أورن، في مقال كتبه في صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنّ "الإسرائيليين" لا يدركون حجم الأزمة الهائلة التي تلوح في الأفق في علاقات "إسرائيل" مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنّه أجاب بـ"لا" عندما سُئل عن مدى إدراكهم لهذه الأزمة، خلال محادثة أجراها هذا الأسبوع مع مجموعة من القادة الأميركيين من أصول أفريقية زاروا البلاد.

وأضاف: "باستثناء ضباط الجيش "الإسرائيلي" وكبار مسؤولي وزارة الأمن (الحرب)، الذين يواجهون حالة من الهلع إزاء التسونامي المتدحرج نحونا من أميركا، يبدو أن الجمهور "الإسرائيلي" وقادته المنتخبين، سواء في الحكومة أو في الكنيست، لا يدركون ذلك إطلاقًا، فهم لا يفهمون كيف يمكن للأغلبية الديمقراطية الساحقة في مجلسَي الكونغرس، وكذلك في الهيئات التشريعية للولايات، أن تقطع ليس المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل" فحسب، بل جميع أشكال التعاون الأمني أيضًا"، مردفًا: "إذا فاز ديمقراطي تقدمي مثل عبدول السيد من ميشيغان بالبيت الأبيض عام 2028، فقد تتحول علاقات الولايات المتحدة مع "إسرائيل"، بين ليلة وضحاها، من تحالف إلى عقوبات".

وبحسب أورن، يتجلى الخطر الوشيك في اقتراحَي قانون. الأول يفرض عقوبات على كل شخص وشركة "إسرائيلية" متورطين في البناء في منطقة E1، والثاني يفرض عقوبات على كل شخص أو مؤسسة يخلّدون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أو يسهّلون ممارسته. ومن اللافت أن هذين القانونين لم يُقدَّما من جانب اشتراكيين ديمقراطيين مناهضين لـ "إسرائيل"، بل من جانب أعضاء في مجلس الشيوخ معتدلين ومؤيدين لـ "إسرائيل" عمومًا.

وفي المقابل، صاغ عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، خواكين كاسترو، اقتراح قانون يفرض عقوبات على جميع المتورطين في بناء المستوطنات، فيما دعا عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المنتخب حديثًا عن تكساس، جيمس تالاريكو، إلى وقف بيع جميع الأسلحة الهجومية لـ "إسرائيل"، وعلى الأرجح بما يشمل طائرات F-35، على ما يورد أورن، قائلًا: "هناك أمر واحد أوضح لي هؤلاء القادة أنه لا يقبل أي لبس، ويتعين على "الإسرائيليين" المؤيدين لحكومة وحدة وطنية أن يفهموه، وهو أنه في ظل وجود بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة، فإن احتمال إصلاح علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ناهيك عن منع المزيد من التدهور، يقترب من الصفر".

كذلك، رأى أن الاستنتاجات لا تقبل الجدل: لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بمواجهة الخطر الهائل المتمثل في انهيار العلاقات مع حليفتنا الحيوية، إذ يتعين على "إسرائيل" استغلال العامين الأخيرين من إدارة ترامب لإحراز تقدم ملموس في جبهات غزة ولبنان وسوريا، وفي القضية الفلسطينية عمومًا. وإما أن نحقق كل ذلك، وإما أن تُفرض علينا في المستقبل حلول أقل ملاءمة بكثير. ويتعين على قادة كتلة التغيير البدء، منذ الآن، بالتواصل مع صانعي القرار في الحزبين في واشنطن، وتحديد الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتحسين الوضع".

وخلص إلى أنه على الرغم من أن غادي أيزنكوت وقادة المعسكر الآخرين منشغلون جدًا بتشكيل الحكومة، فإن عليهم أيضًا إظهار قيادة دبلوماسية واستراتيجية. فالأزمة مع الولايات المتحدة لن تنتظر ببساطة.

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