ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن جهات مختلفة في "إسرائيل" تراقب، خلال الأسابيع الأخيرة، ظاهرة جديدة من ظواهر التهريب، لم تعد تعتمد على المُحلِّقات من نوع جديد، بل على وسيلة أقل تطورًا وأكثر صعوبة في الرصد والإسقاط، تتمثل في التهريب بواسطة بالونات الهيليوم، مضيفة أن اكتشاف شحنة من بنادق الكلاشينكوف على الحدود مع مصر هذا الأسبوع يُعدّ حالة استثنائية، لا تعكس الحجم الفعلي لعمليات التهريب المتواصلة إلى داخل الحدود.

وبحسب الصحيفة، لا تقتصر عمليات التهريب على مصر، بل تجري أيضًا من الأردن باتجاه منطقة العربة، وعلى ما يبدو إلى غور الأردن كذلك. وسألت: "كيف تتم هذه العملية؟"، مردفة: "بالونات هيليوم قادرة على حمل وزن يصل إلى نحو 100 كيلوغرام، وتُزوَّد بوسيلتين إضافيتين تعززان قدراتها، هما مكوّن تحديد المواقع "جي بي إس" ومكوّن "ميرس".

وأوضحت أن البالونات تُطلق من دولة أجنبية، سواء الأردن أو مصر، وترتفع إلى علو شاهق، ولذلك يجد الجيش "الإسرائيلي" صعوبة في رصدها. ويقوم المهرّب الموجود داخل "إسرائيل" بتفجير البالون أو إنزاله بواسطة مكوّن "ميرس"، ثم يتعقّب موقعه باستخدام الوحدة المرتبطة بالأقمار الصناعية.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه في الأيام الأخيرة، رُصد في "إسرائيل" ارتفاع ملحوظ في عمليات التهريب بواسطة البالونات، في حين لا تتمكن الأجهزة الأمنية من فهم حجم الظاهرة أو تقديم استجابة لها. ومن المخاوف المطروحة استخدام بالونات الهيليوم على غرار ما جرى في أوكرانيا، لأغراض تهريب مُحلِّقات تُطلَق في الميدان لتنفيذ عمليات جمع المعلومات أو مهام أخرى من دون أي عائق.

وتابعت: "في الوقت الذي يبحث فيه الجيش عن المزيد من الحلول التكنولوجية لمواجهة عمليات التهريب بواسطة المُحلِّقات، وتحديدًا المُحلِّقات المصنوعة من الألياف، يجد المهرّبون في كل مرة حلًا جديدًا، وفي هذا السباق تخسر "إسرائيل"، فيما يمتلئ العمق بالأسلحة".

وبحسب التقديرات التي تنقلها الصحيفة، جرى تهريب نحو نصف مليون قطعة سلاح إلى "إسرائيل" حتى الآن، وصل 100 ألف منها إلى "المجتمع البدوي". والجهة التي يُفترض أن تقود معالجة هذا النوع من الجريمة هي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي لا تجتمع مع الطاقم الذي تترأسه، ولا تتعامل مع التهديد المتصاعد على النحو المطلوب.

رئيس معهد "مسغاف" للأمن القومي مئير بن شبات قال في حديث مع "إسرائيل هيوم" إن عمليات التهريب تشبه الأمراض الصامتة التي تنهش من الداخل، إذ يميل الناس إلى تجاهلها، ولا يدركون تداعياتها إلا عندما يحدث تفشٍّ لها، مضيفًا أن "إسرائيل" ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا تستطيع أن تدفن رأسها في الرمال وتتعايش مع هذه الظواهر، سواء حدثت بواسطة المُحلِّقات أو بالونات الهيليوم أو بأي أسلوب آخر.

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول أمني صهيوني طلب عدم الكشف عن هويته، ومطّلع على المحاولات العسكرية للتعامل مع عمليات التهريب من مصر والأردن قوله: "يحاول الجيش تحريك الفرق ودراسة الوضع، لكن لا تتوفر حلول أو فرق أو ميزانيات كافية. وعلى خلاف المُحلِّقات، فإن تشغيل البالونات يشبه الهجوم الذي تعرضنا له في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بواسطة سيارات تويوتا والصنادل".

واعتبر أن مطاردة البالونات والمُحلِّقات أمر لن ينتهي، مبيّنًا أنها جهود مضنية لا تتوقف. وما كان ينبغي فعله لوقف هذه الظاهرة الخطيرة هو تحديد العائلات التي تدير هذا النشاط داخل المجتمع العربي والبدوي، واستنفاد الإجراءات القانونية بحقها، وفق قوله.

وبحسب المسؤول نفسه، فإن "إسرائيل" تبتكر الحلول وتجد نفسها في سباق لملاحقة عالم يتغير بسرعة، من دون أن تنجح في ذلك، مردفًا: "هذا هو الأمر الوحيد الذي كان من شأنه تغيير الوضع على الأرض. وللأسف، تُستثمر أموال كثيرة في الحلول التكنولوجية، في حين يعيش المسؤولون عن الجريمة بهدوء، لأنه يُحظر استخدام برامج التجسس ضدهم، ولا توجد جهة واحدة تتحمل المسؤولية وتمتلك الصلاحية لإدارة هذا الملف".

وأشار إلى أنه "هناك أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير قانونية يمكن أن تنقلب علينا بأعلى مستوى من الخطورة، وبأضعاف مضاعفة لما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مردفًا: "الحكومة تنظر إلى ذلك باعتباره تهديدًا جنائيًا، لكنه في الحقيقة تهديد وجودي، وإذا لم نبدأ عملية واسعة النطاق لتفكيك منظمات الجريمة، فسوف ينفجر هذا الوضع في وجوهنا".

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