أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتقاء 5 شهداء فلسطينيين ووقوع عدد من الإصابات جراء الاعتداءات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أوضحت الوزارة، في تقرير إحصائي، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى الذين وصولوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 5 شهداء، منهم شهيدان جديدان وجثة شهيد منتشل وشهيدان قضيا متأثرين بجراحهما، إضافة إلى 8 إصابات أخرى.

بذلك؛ ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى 1,662 شهيدًا، و6,007 إصابة.. فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 851 شهيدًا؛ من تحت ركام المباني المدمرة.

استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد بلغت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع، غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى ⁠74,715 شهيدًا، و176,139 إصابة.

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