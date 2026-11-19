أفادت وكالة بلومبرغ بأن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" غادرت منطقة الشرق الاوسط، وبذلك ينخفض عدد حاملات الطائرات الأميركية في منطقة غرب آسيا إلى اثنتين.

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مسؤولين أميركيين اثنين قولهما اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» في طريقها للعودة إلى قاعدتها في يوكوسوكا باليابان.

ويأتي خروج هذه الحاملة في وقت دخلت فيه حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» المنطقة يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مما رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في غرب آسيا إلى ثلاث. غير أن خروج حاملة الطائرات «جورج واشنطن» يعيد عدد هذه الحاملات إلى اثنتين.

وكتبت بلومبرغ، مشيرة إلى عودة هذه الحاملة إلى اليابان تقول: "إن هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الحضور البحري الأميركي في غرب المحيط الهادئ؛ وهي منطقة شهدت في الأشهر الماضية انخفاضًا في حضور هذه القوات بسبب نقل الحاملات الأميركية إلى غرب آسيا.

وذكّرت الوكالة أيضًا بأن الانتشار المتزامن لثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات الأميركية في غرب آسيا، قبل الهجوم العسكري هذا العام على إيران، حدث آخر مرة في عام 2003 وبالتزامن مع الهجوم الأميركي على العراق.

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