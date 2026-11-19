حذرت وكالة الطاقة الدولية، الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من أنّ تشكيل الأزمة في "الشرق الأوسط"، سيُعد أكبر تهديد في التاريخ لأمن الطاقة، لافتةً إلى أن أثرها سيكون دائمًا.

وأشار مدير الوكالة، فاتح بيرول، في تقريره السنوي، إلى أن "أزمة مضيق هرمز تسببت بتهديد أكبر بكثير من حجم الصدمات النفطية في السبعينيات".

وقال: "إن تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوفرة أصبحا في رأس أولويات الدول".

وأعلنت الوكالة في تقريرها السنوي الرئيس، "آفاق الطاقة العالمية"، أن المستهلكين "يتحمّلون حصة متزايدة من الكلفة مع تضاؤل قدرة العالم على امتصاص أثر النزاع على إمدادات الطاقة".

وأشارت إلى أن دول الخليج تواجه صعوبات في تصدير النفط مُذ بدأت التوترات في المضيق بعد شن الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدواناً على إيران في شباط/ فبراير الماضي.

وحذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطيرة قد يؤدّي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

كذلك، طالبت طهران الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".

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