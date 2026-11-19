أثار الإعلان عن برمجة الفيلم الوثائقي "نازا" وهو من إنتاج صحيفة الغارديان وإخراج "الإسرائيلييْن" يوفال أبراهام وراشيل تسور داخل قاعة "الأغورا" بضاحية المرسى في تونس، موجة واسعة من السجال الثقافي والسياسي. وعلى الرغم من أن الشريط يوثق بشهادات جنود صهاينة جرائم جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة، بل ومُنع من العرض في الأراضي المحتلة، إلا أن هوية صانعيه فتحت الباب على مصراعيه أمام نقاش جوهري حول حدود "التطبيع الناعم" ومعايير المقاطعة الثقافية.

"الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" أصدرت بيانًا شديد اللهجة نددت فيه ببرمجة الفيلم، معتبرة أن إدانة جرائم الاحتلال يجب ألّا تتحول إلى مدخل للتطبيع الثقافي أو وسيلة لتبييض المنظومة الاستعمارية وإضفاء طابع إنساني على مجتمع المستعمرين.

وشددت الحملة على أن فضح ممارسات الجيش في غزة لا يُلغي واقع غياب أي قطيعة جذرية من المخرجين مع المشروع الصهيوني أو اعترافهما بكامل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.

كما حذّرت الحملة التونسية من حصر إثبات الإبادة في شهادات عسكريين صهاينة على حساب مركزية الرواية الفلسطينية، داعيةً القاعات والجهات المنظمة إلى التراجع الفوري عن هذه العروض، ومطالبةً السلطات الرسمية بمنع استغلال الفضاءات الثقافية لاختراق معايير المقاطعة.

المبدأ فوق المضمون

في مقاربته لهذا الجدل، يضع الإعلامي والكاتب فاهم بوكدوس خطا فاصلا بين القيمة التوثيقية للعمل الفني وبين سياق عرضه الثقافي. ويؤكد بوكدوس أن المقاطعة موقف مبدئي شامل لا تحكمه مضامين الأعمال وحدها، مشيرًا إلى أن كون مخرجي الفيلم من الكيان الصهيوني ليس تفصيلًا ثانويًا، بل معطى أساسي يفرض رفض إدراجه ضمن البرمجة الثقافية التونسية.

ويرى بوكدوس أن خطورة هذا النوع من العروض تكمن في "الإدماج الرمزي والثقافي" للكيان، وتقديمه كطرف ثقافي طبيعي يمكن التفاعل معه وتبادل الإنتاجات معه، متجاوزين طبيعته الاستعمارية. وفي الوقت ذاته، يقدم تمييزًا دقيقًا بين الاستفادة الصحفية والحقوقية من اعترافات الجنود كوثائق لإدانة الاحتلال وملاحقته، وبين الاحتفاء الثقافي بصنّاعها عبر منحهم حضورا واعترافا داخل الفضاء الفني التونسي.

كما ينبّه إلى ضرورة أن تبقى المقاطعة فعلا مجتمعيا وثقافيا مستقلا نابعا من وعي المؤسسات والجمهور.

رفض التطبيع بكل أشكاله

الناشطة والصحفية منى بن قمرة في تصريح خاص لموقع " العهد" تشدد على أن معركة مناهضة التطبيع لا تقبل التجزئة أو الاستثناءات، مؤكدة على ضرورة التصدي له بكل أشكاله، وعلى رأسها التطبيع الثقافي الذي يُعدّ من أخطر البوابات لاختراق الوعي العربي.

وتوضح الناشطة أن تسويق أعمال ينجزها "إسرائيليون" -حتى وإن بدت في ظاهرها ناقدة لممارسات الجيش الصهيوني أو متعاطفة مع الضحايا-يمثل وجها من وجوه "التطبيع الناعم" الذي يسعى لإعادة تجميل صورة المجتمع الاستعماري وإظهاره بمظهر المجتمع الديمقراطي القادر على نقد ذاته. وتؤكد في مداخلتها أن القضية الفلسطينية ليست بحاجة إلى شهادات "الجلاد" لإثبات مظلوميتها أو توثيق الإبادة، وأن التمسك بالمقاطعة الثقافية الشاملة هو التزام أخلاقي وسياسي لحماية الفضاءات الثقافية التونسية من أي محاولة لاختراقها أو تطويعها تحت غطاء الفن أو التوثيق.

يبدو أن الحركة الثقافية في تونس تواجه اليوم تحدٍّ يتجاوز مجرد منع أو إلغاء عرض سينمائي عابر. فالمعركة الحقيقية تكمن في ترسيخ وعي ثقافي حصين يدرك أن الثقافة ليست مجالًا محايدًا خارج الصراع ضد الاستعمار والاحتلال الصهيوني، وأن حماية حرية الإبداع لا تعني بأي حال فتح الأبواب أمام التطبيع الرمزي، أو منح المنظومة الصهيونية ومنتسبيها شرعية الحضور داخل الذاكرة والفضاء العام التونسي.

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