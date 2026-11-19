عشية الذكرى الـ 83 للاستقلال، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين، أكد فيها أن الجنوب لن يكون أبدًا منطقة عازلة لأي كيان ولن يكون إلا لبنانيًا لأهله، مشددًا على أن الاستقلال سيبقى مهددًا وغير ناجزٍ طالما هناك احتلال "إسرائيلي" لذرة واحدة من تراب لبنان.

واعتبر أن تحرير الأرض من الاحتلال بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، واجب وطني والتخلي عن هذا الواجب أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان تفريط بالسيادة والاستقلال.

وقال الرئيس بري في رسالته: "أيها اللبنانيون... إن الاستقلال هذا العام يجب ألا يكون أمراُ يومياً يُوجّه لبواسل الجيش اللبناني فحسب، إنما أمرٌ يومي يتلوه كل لبنانية ولبناني على نفسه في أي موقع كان بمقياس الوطنية لا بمقياس الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية".

أضاف: "نعم لتكن مناسبة الاستقلال هذا العام أمرًا يوميًا نحدد فيه أولوياتنا الوطنية التي من غير المسموح أن يتقدم عليها أي أولوية أخرى تحت أي مسمى ومهما كانت الظروف والوقائع السياسية والميدانية وفقا للتالي:

أولًا: إن الاحتلال من أي جهة كان هو نقيض "الاستقلال"، فكيف إذا ما كان هذا الاحتلال عدوًا للإنسانية؟، لا يحترف إلا حروب الإبادة ومحو القرى وذاكرتها وتراثها وتدمير منازلها وتحويل البساتين إلى أرض محروقة، احتلال بكل مستوياته السياسية تبارى في صناديق الاقتراع حول من يدمر ويقتل من اللبنانيين أكثر، ومن يطيل أمد الاحتلال لأرضنا وإنساننا الى ما لا نهاية، إن الاستقلال والتحرر منه يجب أن لا يكون وجهة نظر عند أي لبناني في أي موقع كان".

ثانيًا: إن الجيش اللبناني قائدًا وضباطًا ورتباء وجنودًا هم حجر الزاوية الذي من خلاله يُحفظ الاستقلال ويصان، وبه تتحقق وتحمى السيادة الوطنية التي يجب أن تكون ناجزة على كامل التراب الوطني، وأن تُوفر له كل الإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته وطنية، لا أن تُستل السيوف والخناجر وتسلٌط أقلام وألسِنةُ السوء لطعنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره والقفز فوق تضحياته في تماهٍ مشبوه مع الحملات التي استهدفته وتستهدفه من قبل العدو "الإسرائيلي"، ودفع ثمنها العشرات من خيرة ضباطه وجنوده شهداء وجرحى تحت عنوان الشرف والتضحية الوفاء.

ثالثًا: إن الاستقلال كما هو في الأساس فعل إرادة وطنية جامعة يجب أن يكون هذا العام وأكثر من أي وقت مضى مناسبة يؤكد فيها لبنان الرسمي بكل سلطاته وقواه الحزبية والسياسية والشعبية وجمعياته، لبنان المغترب على أن الاستقلال سيبقى مهددًا وغير ناجزٍ طالما هناك احتلال "إسرائيلي" لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير الأرض من الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الاسرى واجب وطني، وأن التخلي عن هذا الواجب أو التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والاستقلال".

وختم الرئيس بري رسالته: "في الذكرى الـ83 للاستقلال تبقى التحية دائمًا وأبدًا إلى اللبنانيين كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين وخاصة إلى حيث تجسد ويتجسد الاستقلال الحقيقي بفضل سواعدهم ويتألق فوق جباههم وعلى ركام منازلهم المدمرة ويشرق في ذاكرتهم التي لن يقوى على محوها عصف الغارات وعمليات النسف والتدمير، هي للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء للجرحى وللصامدين في القرى الحدودية، هي للجيش اللبناني والقوى الأمنية ولجنود اليونيفيل، هي لأقصى الجنوب الذي لن يكون أبدًا منطقة عازلة لأي كيان ولن يكون إلا لأهله ولن يكون إلا لبنانيًا، بتحريره من الاحتلال نستكمل الاستقلال ونستعيد سيادة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه".

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