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أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران عن انفجار ناقلتي نفط عملاقتين بعد اصطدامهما اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بألغام بحرية أثناء عبورهما في الممر غير المصرح به في مضيق هرمز.

وأشارت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان إلى أن الناقلتين انفجرتا وهما تحترقان على مسافة قريبة من ساحل جنوب مضيف هرمز بحمولة تتجاوز 4 ملايين برميل من النفط الخام.

وأوضحت العلاقات العامة في بيانها أن هاتين الناقلتين كانتا تحاولان - بدعم من مقاتلات أميركية وطائرات مُسيّرة مراقبة تحلق فوقهما - العبور سرًا من المسار المحظور لمضيف هرمز، وتُركتا بعد اصطدامهما بلغم بحري وانفجارهما.

وحذرت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية مجددًا من "أن ناقلات النفط التي تتبع جيش أميركا القاتل والمجرم وتتعاون معه في العبور من المسارات غير المسموح بها لمضيف هرمز سيُتعامل معها بحزم".

وأصدر الجيش الإيراني بيانًا جاء فيه:منذ صباح اليوم، تعرّضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة، كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز، متجاهلةً تحذيرات القوة البحرية للجيش ومطفئةً أنظمة الملاحة، للاحتراق والتوقف عن العمل إثر اصطدامها بألغام بحرية".

وأكد الجيش الإيراني "أن أي حركة عبور في مضيق هرمز مشروطة بالالتزام بالضوابط المعلنة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجراء التنسيقات اللازمة، واختيار الممرات البحرية المصرّح بها، وإبقاء معدات التتبع والملاحة قيد التشغيل. ولن يؤدي العبور من دون الالتزام بهذه المتطلبات إلى أي نتيجة سوى الاصطدام بلغم بحري واندلاع حريق".



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