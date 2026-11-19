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على مسافة أيام من عيد الاستقلال اللبناني، وفي ظلّ توغّل الاحتلال جنوبًا واستمرار اعتداءاته اليومية جرفًا وتدميرًا وتفجيرًا بحقّ منازل المواطنين وأرزاقهم، توثّق المشاهد القادمة من بلدة زوطر الجنوبية جانبًا من هذا العدوان، حيث تُستخدم الآليات العسكرية "الإسرائيلية" لهدم منازل الأهالي وتجريف ما تبقّى من معالم الحياة في المنطقة.

مشاهد تختصر واقع الاحتلال الذي لا يكتفي بانتهاك الأرض، بل يسعى إلى اقتلاع أهلها من جذورهم ومحو آثار وجودهم فيها. وبينما يستعدّ اللبنانيون لإحياء ذكرى استقلالهم، تفرض هذه الاعتداءات سؤالًا جوهريًا: أيّ استقلال يُحتفى به فيما ما تزال أجزاء من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال، وتُستباح سيادتها ويُمنع أهلها من العودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم؟

الاستقلال ليس مجرّد ذكرى وطنية أو مناسبة للاحتفال، بل هو سيادة كاملة لا تكتمل إلا بانسحاب الاحتلال من كل شبر من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأرض، وضمان حقّ الأهالي في العودة إليها وإعادة إعمار ما دمّرته الاعتداءات. فلا استقلال كاملًا ما دام الاحتلال قائمًا، ولا سيادة فعلية ما دامت الأرض اللبنانية رهينة الاعتداءات والاحتلال.

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