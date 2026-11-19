أقيمت في مدينة مشهد المقدسة، اليوم الخميس، مراسم تشييع حاشدة لجثمان المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني، بمشاركة جمع كبير من المسؤولين الإيرانيين وحشود شعبية غفيرة من مختلف شرائح الشعب الإيراني.

وانطلقت مراسم التشييع قبل ظهر اليوم من أمام الحوزة العلمية لآية الله العظمى السيد الخوئي، باتجاه الحرم الرضوي المطهر، مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وأم آية الله السيد أحمد علم الهدى إمام جمعة مشهد، الصلاة على الجثمان الطاهر للمرجع وحيد الخرساني، في المرقد الشريف للإمام الرضا (عليه السلام)، بعد إقامة صلاتي الظهر والعصر، قبل أن يُوارى في ثرى رواق "دار السعادة".

وستُقام مساء اليوم الخميس مراسم تأبين للمرجع الديني الراحل آية الله العظمى حسين وحيد خراساني، برعاية قائد الثورة الاسلامية، في رواق "الإمام الخميني (رض)" بالعتبة الرضوية المقدسة.

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