أكد رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية قائد مقر خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي اللواء علي عبد اللهي أن الجريمة التي اقترفها الجيش الأميركي بحق أطفال مدرسة "الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب، هي غير مقبولة ولا يمكن تبريرها على الإطلاق.

وقال اللواء عبد اللهي خلال زيارته اليوم الخميس لمدرسة وروضة شهداء "الشجرة الطيبة": "إن ما حدث في هذه المدرسة، يمثل في الحقيقة وثيقة لجريمة أميركا، تضاف إلى العديد من أمثلتها في سجل الإجرام الأميركي.

وأكد اللواء عبد اللهي أن الأميركيين ارتكبوا الكثير من الجرائم من هذا القبيل، وقال: "إن أميركا تتحدث دائمًا عن الحرية لكنها لا تهتهم بها عمليًا، واستهداف مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب، يمثل نموذجًا بارزًا وملموسًا لهكذا جرائم".

وأضاف اللواء عبد اللهي: "إن مهاجمة مدرسة الأطفال في ميناب هي جريمة مروعة ضد تلامذة المدينة ولا يمكن تسويغ هكذا إجراء بأي وجه من الوجوه.

وشدد رئيس الأركان العامة القوات المسلحة على ضرورة توثيق أبعاد هذه الجريمة.

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