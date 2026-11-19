أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الخميس، عن صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف النصر.

وقال النعمان في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر) وفق ما يلي:

1. يرتبط المقر بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من النواحي كافة.

2. تعيين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر المسيطر، ويعين له نائبان:

أ. نائب لشؤون الدفاع: اللواء الركن حسين علي نصيف.

ب. نائب لشؤون الحشد الشعبي: السيد عدي عبد الأئمة مصحب.

3. ترتبط بالمقر أربعة تشكيلات، وهي:

أ. لواء من الجيش العراقي.

ب. لواء من الشرطة الاتحادية.

ج. لواءان من هيئة الحشد الشعبي.

د. فوج من شرطة الطاقة لتأمين الحماية للأنابيب النفطية في المنطقة.

4.يكون قاطع المقر المسيطر ضمن الحدود الإدارية لجرف النصر.

5. يُفتتح المقر اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً ليوم 20 تشرين الثاني 2026، ويمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته.

6. ينسق المقر المسيطر مع كل من؛ قيادة شرطة بابل، وقيادة عمليات كربلاء، وقيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات بغداد بأعلى درجات التنسيق.

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