تكشف الإجراءات الأميركية المتلاحقة أن دائرة الاستهداف تتجاوز سلاح حزب الله وقدراته العسكرية، لتطال بيئته الاجتماعية والشعبية والمؤسسات التي تحتضن أبناءها وتعمل إلى جانبهم، في محاولة لمحاصرة هذه البيئة والضغط عليها في مختلف جوانب حياتها، والنيل من مقومات صمودها، وضرب المبادرات التي تتولى مساندة أهلها وتلبية احتياجاتهم.

وفي إطار هذه السياسة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج ثلاثة لبنانيين وجمعية لبنانية وشركتين تعملان في تجارة المعادن والمجوهرات على قائمة العقوبات الأميركية، بزعم ارتباطهم بحزب الله. ووفق ما أورده الموقع الرسمي للوزارة، شملت القائمة كلًّا من عفيف شومان، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، إضافة إلى جمعية "وتعاونوا" وشركتَي "Gold Global" و"Sankari Gold".

استهداف جمعية "وتعاونوا"، المسجّلة في لبنان منذ عام 2021، يبرز بوصفه نموذجًا للتوجّه الأميركي نحو المؤسسات التي تؤدي دورًا في خدمة بيئة المقاومة ومساندة أهلها.

وفي موقف يعكس تمسّك الجمعية برسالتها وإصرارها على مواصلة دورها، أكد رئيسها الحاج عفيف شومان، في حديث إلى "العهد"، أن هذا القرار يمثّل بالنسبة إليه وللمتطوعين في الجمعية وسام شرف يُعلّق على صدورهم، مشددًا على أن الإجراءات الأميركية لن تثنيهم عن مواصلة عملهم وخدمة أهل الجنوب، الذين هم أهل المقاومة وبيئتها وعائلات المجاهدين، وهم أشرف الناس في هذا البلد.

وأوضح شومان أن الجمعية تفخر بخدمة هذه البيئة والوقوف إلى جانب أبنائها، معتبرًا أن ما تتعرض له لن يغيّر من طبيعة رسالتها أو يدفعها إلى التخلي عن دورها في مساندة الناس، إذ تستمد المبادرة قوتها من أهلها والمتطوعين فيها. وفي هذا السياق، شدد على أن العقوبات لن يكون لها أي تأثير في عمل الجمعية، انطلاقًا من طبيعة المبادرة القائمة على الناس ومنهم، والتي لا تمتلك حسابات مصرفية أو عقارات أو أراضي أو أملاكًا يمكن أن تخسرها.

واعتبر شومان أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نخسره هو الكرامة"، مؤكدًا استعداد متطوعي الجمعية للتضحية بأرواحهم في سبيل الكرامة والقيم والمبادئ والمقاومة.

وفيما يتعلق بانعكاس هذه الإجراءات على نشاط الجمعية، أكد شومان أن العمل مستمر بصورة طبيعية، وأن المتطوعين يواصلون تنفيذ أنشطتهم في الجنوب ومراكز الإيواء، إلى جانب البرامج والمبادرات المختلفة، من دون أن تتأثر وتيرة العمل. وكشف أن عدد المتطوعين، الذي كان يتراوح بين 500 و600 قبل فرض العقوبات، قابله بعد صدورها نحو 2500 طلب تطوع جديد، موضحًا أن الجمعية تلقت مئات اتصالات التضامن أيضًا، معتبرًا أن هذا الإقبال يعكس التفاف الناس حول الجمعية وتمسّكهم بالمبادرة، ويؤكد إصرارهم على مواصلة العمل رغم محاولات التضييق.

كذلك، شدد شومان على أن هذه الإجراءات لن تدفع الجمعية إلى التراجع أو التوقف أو الخوف، موضحًا أن الأهداف الكامنة وراء استهدافها تتجاوز الإجراءات المالية، إذ تسعى إلى دفع بيئة المقاومة للانقلاب عليها، وهو أمر مستحيل، لأن هذه البيئة هي المقاومة، والمجاهدون هم أبناؤها.

وتابع أن هدفًا آخر يتمثل في وقف عمل الجمعية مع هذه البيئة، لدفعها إلى الشعور بالنقص ومحاصرتها وتجويعها، وصولًا إلى خلق حالة من التباعد بينها وبين المقاومة، أو تحميل المقاومة وحزب الله مسؤولية ما جرى في الجنوب. وأكد أن الجمعية لن تنجرّ إلى هذا المسار، وستواصل توجيه جهودها نحو مواجهة العدو، معتبرًا أن مساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم يشكّلان أحد أشكال الجهاد في مواجهته ومحاولاته الضغط على المجتمع واستهدافه.

وفي هذا السياق، أكد شومان أن الجمعية ستواصل عملها في مواجهة محاولات استهداف الناس وتشويه صورة المقاومة وشيطنتها، مشددًا على أن القائمين عليها ماضون في عملهم ومواجهتهم، ويعتزمون تقديم المزيد. وأضاف أن الجهود التي كانت تبذلها الجمعية ستتضاعف في المرحلة المقبلة، وأن أنشطتها ستشهد توسعًا وزيادة، معتبرًا أن استهداف هذا العمل يعكس مدى إزعاجه للعدو الأميركي و"الإسرائيلي"، ما يجعل مواصلته واجبًا لا تراجع عنه.

وأشار شومان إلى أهمية أن يدرك كل شخص أو مبادرة أو مجموعة موقعها وطبيعة الدور الذي تؤديه، مؤكدًا أن الجمعية تنطلق في عملها من موقع إيماني وأخلاقي. واعتبر أن فرض الولايات المتحدة إجراءاتها بحق الجمعية، رغم دعم واشنطن لـ"إسرائيل" وما ارتكبته من قتل للأطفال والنساء وتدمير للقرى والمنازل، يشكّل بالنسبة إلى القائمين عليها وسام شرف، ودليلًا على أنهم يقفون في الموقع الذي اختاروه عن قناعة.

ولفت إلى أن العالم يشهد محورين، محور الخير ومحور الشر، مؤكدًا أن الجمعية اختارت الوقوف في محور الخير، ومعربًا عن ثقته بأن الله سينصف العاملين في هذا المسار ويثبتهم عليه. كما شدد على أن التوكل على الله يمنحهم الثبات في مواجهة الضغوط والإجراءات التي لن تتمكن من وقف نشاطهم أو الحد من حركتهم وعملهم.

وختم شومان بالتأكيد على أن الجمعية تسلّم أمورها إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، وبالدعاء "وافعل بي ما أنت أهله"، مشيرًا إلى أن ما يقدّره الله سيحدث، وأن هذه القناعة تعزز إصرارهم على مواصلة العمل والثبات وعدم التراجع.

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