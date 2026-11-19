أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي أن الحرب الأخيرة كانت حربًا وجودية، حاول العدو من خلالها تقسيم إيران، إلا أن صمود الشعب والقوات المسلحة حال دون تحقيق هذا الهدف، ما اضطره إلى التراجع عنه، وربما تأجيله إلى السنوات والعقود المقبلة.

وأشار محبي إلى أن إيران تجاوزت، بفضل صمود شعبها وقواتها المسلحة، مرحلة الحرب الوجودية ودخلت المرحلة الثانية، وهي الحرب الهوياتية، موضحًا أن العدو، بعدما يئس من تحقيق أهدافه، بات يسعى إلى خوض حرب هوياتية ضد إيران. كما دعا دول المنطقة إلى إدراك أن الكيان الصهيوني لن يتسامح معها، وأنها قد تكون مستهدفة بدورها.

وفي سياق حديثه عن الدور العسكري للقواعد الأميركية في المنطقة خلال الحرب، أوضح محبي أن قاعدة العديد في قطر كانت مركزًا لقيادة العمليات الجوية وتوجيهها، فيما اضطلعت القواعد الأميركية في البحرين بدور في توجيه العمليات البحرية. أما قاعدتا علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، فكانتا تُستخدمان لدعم العمليات الحربية وإيواء القوات والمعدات وتخزين الإمدادات.

وأضاف أن كل واحدة من هذه القواعد كانت مجهزة بمطار وأنظمة للقيادة والسيطرة ومعالجة البيانات والتحميل، فضلًا عن مخازن للصواريخ، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أنشأت على مدى عدة عقود 16 قاعدة في محيط إيران، شكّلت كل واحدة منها جزءًا من شبكة مترابطة تهدف إلى حماية المصالح الأميركية.

وأوضح أن العدو أنشأ شبكة متكاملة من القدرات بدت ظاهريًا منيعة أمام الاختراق، الأمر الذي وضع منظومة الدفاع الإيرانية أمام تحدٍّ صعب ومتشابك، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الشبكة تطلّب تحديد نقاط الربط التي تصل بين مكونات شبكة القوة واستهدافها، وهو ما قال إن القوات الإيرانية نفذته.

وختم محبي بالإشارة إلى أن الخطوة الأولى كانت تعمية عيون العدو، ولذلك بدأت القوات الإيرانية منذ اليوم الأول للحرب باستهداف الرادارات، ما أدى إلى إحداث خلل في الشبكة وإضعاف قدرتها على العمل والتنسيق.





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