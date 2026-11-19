تفقَّد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، قيادة "فوج التدخُّل الخامس" في بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل، الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث اطَّلع على الوضع العملاني واستمع لإيجاز حول المهمات المنفَّذة والصعوبات في قطاع مسؤولية الفوج، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي".

والتقى العماد هيكل، خلال الزيارة، الضباط والعسكريين وهنّأهم بـ"عيد الاستقلال"، مثمّنًا "جهودهم الجباّرة المبذولة لأداء الواجب"، ومعتبرًا أنّ "الاستقلال يكتمل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتَولِّي الجيش توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن".

وتوجَّه إلى الضباط والعسكريين بالقول: "أنتم تبذلون أقصى طاقتكم وتعملون بروحية المؤسسة التي تأبى أنْ تترك شعبها. كُلِّي ثقة وإيمان في أنّكم على قدر المسؤوليات الموكَلة إليكم".

أضاف: "لقد أثبتّم بعزيمتكم وإيمانكم بأنّ الجيش يبقى اليوم، كما في جميع المراحل السابقة، عصيًّا على الانكسار مهما كانت الضغوط. لن نتراجع، بل سنزداد قوة، وسننجح في أداء واجبنا".

كما أكّد أنّ "المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين، وتمثّل الأمان والطمأنينة بالنسبة إليهم".

كذلك زار العماد هيكل "مدرسة برج قلاويه الرسمية"، حيث استقبله التلامذة بالنشيد الوطني اللبناني، فيما أشاد قائد الجيش بـ"شجاعة التلامذة وصمودهم وإصرارهم على التعلُّم والنجاح برغم الصعوبات".

بعد ذلك، غرس العماد هيكل شجرة زيتون في باحة المدرسة.

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