لم تكن جمعية "وتعاونوا" الخيرية الإنسانية، على امتداد سنوات عملها، مجرَّد مؤسسة تقدّم مساعدات اجتماعية أو صحية، بل شكّلت مساحة للتكافل والتضامن، وصلت من خلالها المساعدات إلى عائلات محتاجة في مختلف المناطق اللبنانية، دون تمييز بين انتماء طائفي أو مذهبي أو سياسي أو مناطقي.

وفي البقاع، من غربِيِّه إلى أوسطه وشماله، تركت الجمعية حضورًا واضحًا في مساندة العائلات الفقيرة والمتعفِّفة، والوقوف إلى جانب الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية الصعبة، ولا سيَّما في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة.

لكنّ هذه المسيرة تواجه اليوم استهدافًا جديدًا، بعدما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية "وتعاونوا" ورئيسها عفيف شومان على لوائح العقوبات، في خطوة أثارت استنكار فاعليات من البقاع، رأت في القرار استهدافًا لمؤسسة كرّست عملها لمساعدة المحتاجين، معتبرةً أنّ "طبيعة نشاطها الإنساني والخدماتي تتناقض مع المبررات التي تُساق لتبرير هذه الإجراءات".

وتُبرِز الفاعليات البقاعية، في حديثها إلى موقع "العهد" الإخباري، الدور الاجتماعي الذي تؤدّيه الجمعية، وعلى أنّ العقوبات لن تبدِّل من حقيقة عملها أو من حاجة العائلات اللبنانية إلى المؤسسات التي تقف إلى جانبها في الظروف الصعبة.

الشيخ القطان: واشنطن تكيل بمكيالين

ويرى رئيس جمعية "قولنا والعمل"؛ الشيخ أحمد القطان، أنّ "العقوبات الأميركية بحق جمعية "وتعاونوا" ليست مستغربة عن إدارة تعتمد سياسة الكيل بمكيالين، ولا تراعي معايير الإنصاف والعدل، حتى في ما يتعلَّق بممارسة النشاطات الخدماتية والإنسانية".

ويؤكّد الشيخ القطان، في حديث خاص بـ"العهد"، أنّ "الجمعية لا تمارس سوى العمل الاجتماعي والإنساني، من خلال تقديم المساعدات الصحية والغذائية والخدمات التي تساعد الفقراء والعائلات المتعفِّفة على تأمين جزء من حاجاتها، والتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".

ويجزم بأنّ "طبيعة نشاط الجمعية بعيدة عن السياسة"، وبأنّ "ما تقوم به يندرج حصرًا في إطار مساندة الإنسان المحتاج، أيًا تكن خلفيته أو انتماؤه"، فـ "عمل "وتعاونوا" يمتد على مساحة الوطن، من طرابلس وعكار شمالًا، إلى الجنوب وبيروت والجبل، وصولًا إلى البقاع الغربي والأوسط والشمالي، والجمعية لا تميّز بين اللبنانيين على أساس طائفي أو مذهبي أو حزبي أو مناطقي، بل تنطلق في عملها من حاجات الناس وظروفهم الاجتماعية والمعيشية"، وفق الشيخ القطان.

كذلك، فإنّ "مساعدة الفقراء والعائلات المتعفّفة، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، تمثّل عملًا إنسانيًا وخدماتيًا يحتاج إليه المجتمع، لا سببًا لاستهداف المؤسسات التي تتولاه"، يؤكد الشيخ القطان.

الداوود: العقوبات تطاول الفقراء

من جهته، أدان نائب الأمين العام لـ"حركة النضال اللبناني العربي"؛ طارق الداوود، القرار الأميركي بحق الجمعية، مؤكدًا أنّ "تداعياته تتجاوز المؤسسة ورئيسها لتطاول، بصورة مباشرة، الفئات الفقيرة والمحتاجة التي تشكّل المساعدات التي تقدمها الجمعية سندًا أساسيًا لها".

ويشير الداوود إلى أنّ "الجمعية استطاعت، من خلال نشاطها الخيري، الوصول إلى بيوت العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيَّما في البقاع، وتحديدًا البقاع الغربي وراشيا، حيث لم تضع يومًا الانتماءات السياسية أو الطائفية معيارًا لتقديم المساعدة، بل كانت الحاجة الإنسانية هو المعيار الوحيد".

ويقول: "الجمعية تقف إلى جانب العائلات التي تواجه أزمات معيشية واجتماعية واقتصادية، كما تساند المتضررين والمنكوبين جرّاء الحروب والظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان. وهذه الفئات هي الأكثر تضررًا من أيّ إجراءات قد تنعكس على قدرة المؤسسات الخيرية على مواصلة تقديم خدماتها".

ويصف الداوود "وتعاونوا" بأنّها "جمعية إنسانية بامتياز، بعيدة من الأحزاب والتجاذبات السياسية"، ويبيّن أنّ "نشاطها ينحصر في مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات التي تواجه مشكلات اجتماعية واقتصادية". كما يلفت الانتباه إلى أنّ "استهداف مؤسسة من هذا النوع يضع علامات استفهام حول المعايير التي تستند إليها العقوبات الأميركية".

فرحات: قرار بلا مسوّغ قانوني

من ناحيته، يؤكّد رئيس "تيار الفكر الشعبي"، فواز فرحات، أنّ "القرار الأميركي بحق الجمعية ورئيسها عفيف شومان قرار اعتباطي، لا يستند إلى أي مسوِّغ واضح في القوانين والمعايير الدولية، ولا سيَّما أنّ الجمعية معروفة بطبيعة عملها الإنساني والاجتماعي، وبما تقدّمه من مساعدات للعائلات الفقيرة والمحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية".

ويوضح فرحات أنّ "استهداف جمعية تعمل في المجال الإنساني، وتضع إمكاناتها في خدمة الفئات الأكثر هشاشة، يطرح تساؤلات جدية حول المعايير التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تصنيف المؤسسات وإصدار العقوبات بحقها".

وطبقًا لفرحات، فإنّ "العمل الخيري ينبغي ألّا يكون رهينة الحسابات السياسية أو القرارات التي تفتقر إلى أسس قانونية واضحة".

ويشدّد على أنّ "مثل هذه الإجراءات لن تنجح في ثَنْي الجمعية عن مواصلة رسالتها، أو الحد من إرادة القائمين عليها في الوقوف إلى جانب المحتاجين".

وينبّه فرحات إلى أنّ "خدمة الناس ومساندة العائلات المتعففة مسؤولية إنسانية تتجاوز كل الضغوط" وأنّ "أثر المؤسسات يُقاس بما تقدّمه للمجتمع، لا بما يصدر بحقها من قرارات".



البقاع أمام اختبار التضامن

وبين القرار الأميركي والمواقف الرافضة له، تبرز في البقاع أهمية الدور الذي تؤدّيه المؤسسات والجمعيات الخيرية في سدّ جزء من الحاجات الاجتماعية والصحية، في منطقة تعاني، كغيرها من المناطق اللبنانية، من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتواجه عائلات كثيرة فيها صعوبات متزايدة في تأمين أبسط مقوِّمات الحياة.

وبالنسبة إلى العائلات التي اعتادت الاستفادة من خدمات "وتعاونوا"، لا تبدو القضية مرتبطة بإجراء إداري أو مالي يستهدف مؤسسة بعينها فحسب، بل بما يمكن أنْ يتركه من انعكاسات على مسار المساعدات والخدمات التي تصل إلى المحتاجين.

وبينما تتواصل المواقف المستنكرة من فاعليات المنطقة، يبقى التحدّي الأساس في حماية العمل الإنساني والاجتماعي، وضمان استمرار المؤسسات التي تشكّل متنفَّسًا للعائلات الفقيرة والمتعففة.

تتمحور رسالة المتضامنين مع "وتعاونوا" حول رفض أنْ تتحوَّل المساعدات الإنسانية إلى موضع استهداف، والتأكيد أنّ حاجة الفقراء لا تتوقف عند حدود القرارات والعقوبات.

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