لا يبدو ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا مع اقتراب الشتاء مجرد زيادة موسمية عابرة، بل مؤشراً يستدعي التوقف أمام ما قد تحمله الأسابيع المقبلة، مع اتساع انتشار الفيروس قبل بلوغ ذروة البرد.

فالمشهد الصحي يتجه نحو موسم تتزايد فيه الضغوط على القطاع الطبي، وسط ترقّب لتأثير التغيرات التي طرأت على بعض السلالات الفيروسية في مسار التفشي وحجم الإصابات.

وبين المؤشرات الميدانية التي يرصدها الأطباء والصيادلة والمخاوف من موجة أوسع، يبرز السؤال حول مدى استعداد القطاع الصحي لموسم قد يكون أكثر صعوبة من المعتاد.

ولا تقتصر الصورة على لبنان، إذ تشير المعطيات الأولية إلى ارتفاع الإصابات في عدد من دول العالم، بالتوازي مع تأخر إنتاج اللقاحات وظهور تحولات جينية تدريجية في بعض سلالات الإنفلونزا، قد تمنح الفيروس قدرة أكبر على الانتشار وتجاوز جانب من المناعة المكتسبة.

وفي هذا السياق، يوضح المتخصص في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لموقع العهد الإخباري، أن ما يشهده لبنان حالياً يأتي في سياق متوقع مع بداية موسم الإنفلونزا، لكنه يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية، خصوصاً أن حجم الإصابات وشدتها خلال المرحلة المقبلة لا يزالان غير قابلين للتوقع بدقة.

ويحذّر من تزايد انتشار الفيروسات التنفسية، وما يرافق ذلك من ضغط على المستشفيات، داعياً الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى تلقي اللقاح، ومشدداً على مسؤولية المصابين والمجتمع في الحد من انتقال العدوى.

ويشرح البزري أن لبنان دخل فعلياً في بداية موسم الإنفلونزا، باعتبارها فيروساً تنفسياً موسمياً تزداد حدة انتشاره ومعدلات الإصابة به خلال فصلَي الخريف والشتاء.

ومع الانتقال من الخريف إلى أبواب الشتاء، تصبح الظروف المناخية أكثر ملاءمة لانتشار الفيروسات التنفسية؛ إذ يساعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع مستويات الرطوبة على تكاثر الفيروس وانتقاله بين المواطنين.

ويلفت إلى أن الظروف الموسمية ليست العامل الوحيد؛ إذ يتزامن هذا التوقيت مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد عادة ارتفاعاً في وتيرة الاحتفالات والتجمعات واللقاءات الاجتماعية، فضلاً عن عودة عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج لقضاء الأعياد مع عائلاتهم وأقاربهم.

وهذه الحركة الاجتماعية الواسعة تزيد فرص الاختلاط وانتقال العدوى، ما يجعل ارتفاع الإصابات في هذه المرحلة أمراً متوقعاً.

ويؤكد أن ما يسجّل في لبنان لا يقتصر على الإنفلونزا، بل يشمل أيضاً فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية، في ظل نشاط متزامن لهذه الفيروسات داخل المجتمع.

ويشير إلى أن المشهد اللبناني يتقاطع مع ما يجري في دول العالم، حيث تسجّل بدورها زيادة في الإصابات، وإن كانت الأرقام الدقيقة لم تتضح بعد.

ارتفاع عالمي وتأخر في اللقاحات وتحولات في السلالات

وفي ما يتعلق بارتفاع الإصابات على المستوى العالمي، يوضح البزري أن عملية رصد انتشار الفيروسات بدأت، لكن الوصول إلى نتائج وإحصاءات دقيقة يحتاج إلى بعض الوقت، نظراً إلى أن أنظمة الترصد لا تظهر نتائجها بصورة فورية.

ويشير إلى عامل آخر أسهم في تعقيد المشهد، يتمثل في تأخر ظهور اللقاحات وإنتاجها، الأمر الذي أدى إلى أن عدداً من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة لم يتمكنوا من تلقي اللقاح في الوقت المناسب، قبل بدء انتشار الفيروسات على نطاق أوسع.

كذلك يلفت إلى تزايد الحديث عن حدوث تحولات جينية بسيطة وتدريجية في بعض سلالات الإنفلونزا، ولا سيما H1N1 وH3N2 وسلالة "فيكتوريا B".

ويوضح أن هذه التحولات قد تمنح الفيروسات قدرة أكبر على الانتشار بين المواطنين، وتساعدها على تجنب جانب من المناعة المجتمعية التي تراكمت لدى السكان على مدى السنوات الماضية.

ويعني ذلك، وفق البزري، أن التعامل مع الموسم الحالي يتطلب متابعة تطورات الفيروسات والسلالات المنتشرة، مع عدم الاستهانة بارتفاع الإصابات، خصوصاً في ظل اجتماع العوامل المناخية والاجتماعية والتغيرات الفيروسية.

ضغط على المستشفيات.. وحجم الموجة المقبلة غير محسوم

وعن طبيعة المرحلة المقبلة وحجم الإصابات المتوقع، يشدد البزري على أنه لا يمكن حتى الآن تقديم توقع دقيق بشأن عدد الحالات أو مستوى شدتها، في ظل استمرار انتشار الإنفلونزا وكورونا وعدد من الفيروسات التنفسية الأخرى داخل المجتمع اللبناني.

لكنه يشير إلى أن المستشفيات بدأت تشهد بعض الضغوط، مع توافد حالات متعددة إلى أقسام الطوارئ، وصولاً إلى الحاجة إلى الاستشفاء لتلقي العلاج من الفيروسات التنفسية، ومن بينها الإنفلونزا.

ويؤكد أن هذه المؤشرات تستوجب التعامل بجدية مع المرحلة الحالية، دون استباق نتائج الترصد أو الجزم بحجم الموجة التي قد يشهدها لبنان خلال الأسابيع المقبلة. فالمعطيات المتوافرة تشير إلى انتشار متزايد، لكن تقدير الأعباء الصحية الفعلية يرتبط بتطور الإصابات ونتائج المتابعة الوبائية.

اللقاح والوقاية.. مسؤولية تبدأ من الفئات الأكثر عرضة

وفي ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، يضع البزري تلقي اللقاح في مقدمة التدابير الوقائية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفي مقدمتها كبار السن، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية أو مزمنة، ومن لديهم ضعف في المناعة.

ويشدد على أهمية التزام المصابين بآداب التعامل مع الفيروسات التنفسية، باعتبار أن الوقاية لا تتوقف عند حماية الفرد نفسه، بل تشمل أيضاً الحد من نقل العدوى إلى الآخرين، فالشخص المصاب يتحمل مسؤولية تجنب الاختلاط بالمواطنين، وعدم تعريض المحيطين به لاحتمال الإصابة، خصوصاً الفئات التي قد تكون أكثر تأثراً بالمرض.

وفي المقابل، يدعو المواطنين إلى تعديل بعض العادات الاجتماعية التي تسهم في انتقال العدوى، وخصوصاً الزيارات المتكررة للمرضى في أماكن وجود الإصابات.

ويشير إلى أن معرفة وجود حالات مصابة في منزل أو مكان معين يجب أن تدفع إلى تجنب الزيارات غير الضرورية، وعدم تحويل العادات الاجتماعية إلى وسيلة لنقل الفيروسات من شخص إلى آخر.

ويؤكد كذلك، ضرورة الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية والاحتياطات المعروفة للحد من انتقال الفيروسات التنفسية، مشيراً إلى أن مسؤولية الوقاية مشتركة بين المصاب والأشخاص المحيطين به، وأن السلوك الفردي يمكن أن يسهم في تقليص فرص انتشار العدوى داخل المجتمع.

استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى الأدوية

ومن النقاط التي يشدد عليها البزري ضرورة عدم التسرع في تناول الأدوية أو اختيار وسائل العلاج بصورة عشوائية عند ظهور الأعراض، محذراً من الاعتماد على نصائح الصيدليات أو الأصدقاء أو الأقارب قبل استشارة الطبيب المعالج.

ويوصي بالتواصل مع الطبيب فور التعرض للإصابة أو ظهور الأعراض، ولو عبر اتصال هاتفي، لمعرفة الخطوات الواجب اتباعها والوسائل المناسبة للتعامل مع الحالة. فالتشخيص والتوجيه الطبيان يحددان كيفية التصرف، بدلاً من اللجوء إلى علاجات أو أدوية دون معرفة مدى ملاءمتها للحالة.

ويخلص البزري إلى أن انتشار الإنفلونزا والفيروسات التنفسية في هذه المرحلة يرتبط بمجموعة من العوامل الموسمية والاجتماعية والفيروسية، وأن التعامل معها يتطلب يقظة صحية تبدأ بتلقي اللقاح للفئات الأكثر عرضة، ولا تنتهي عند الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الاختلاط عند الإصابة.

الكلمات المفتاحية