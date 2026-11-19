أكد الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، أن الإشكالات القائمة مع رئيس السلطة ستُعالج عبر القنوات الخاصة، تفويتًا للفرصة على الأعداء الأصليين، داعيًا "الإخوة في الميدان الإعلامي إلى توجيه سهام الحق نحو الأعداء الأساسيين لأمة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتكثيف جهودهم في مواجهة قوى الاستكبار والكيان الصهيوني، وتكريس خطابهم للدفاع عن معسكر الحق، المتمثل بالجمهورية الإسلامية المباركة، ولا سيما في حال عاود العدو الصهيوأميركي عدوانه عليها، في حرب قد تكون أشد ضراوة وأقسى وطأة من سابقاتها".

وتوجّه الحميداوي في بيانه اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بالشكر إلى "جميع الإخوة والأخوات داخل العراق وخارجه، ممن شاركوا ويشاركون في حملة الدفاع عن رجال المقاومة الإسلامية، في مواجهة الهجمات البربرية التي تشنها قوى الاستكبار العالمي، في محاولة للنيل من صمودها وعزتها"، مؤكدًا الثقة بوعد الله ونصره.

وأعرب عن بالغ تقديره لموقف "الإخوة في الحشد الشعبي، وما أبدوه من تلاحم مع إخوانهم في المقاومة الإسلامية"، موجّهًا تحية اعتزاز وإكبار إلى "أبناء الأجهزة الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها الذين أبوا إلا أن يسجلوا موقفًا أخويًا مسؤولًا"، ولم يتنكروا لمواقف من وقفوا إلى جانبهم ودافعوا عنهم وأسهموا في حماية العراق بأجسادهم خلال أيام التحرير وما تلاها، رافضًا لأي احتكاك من شأنه أن يخدم الأعداء.

وخاطب الحميداوي المجاهدين، مؤكدًا أنهم صبروا ونالوا ثمار الصبر، وأنهم "جبين الأمة الناصع، ومصدر عزتها وشرفها الرفيع"، مشيرًا إلى أنهم "كفوا عن الأمة وقدموا ما لا يثيبهم عليه إلا الله سبحانه وتعالى". ودعاهم إلى "التحاب والتواد والإيثار، وأن يحمي بعضهم بعضًا في السر والغياب، وفي الأهل والمال، وأن يحافظوا على أسرار عملهم وسلاحهم، وأن يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم".

ودعا الأمين العام لكتائب حزب الله عناصر المقاومة إلى العودة لممارسة أعمالهم الاعتيادية كما كانت عليه قبل الإنذار، وتوجيه اهتمامهم نحو تطوير قدراتهم وتحديث إمكاناتهم، ومواصلة التدريب والارتقاء بمستوياتهم القتالية، والاهتمام بتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وتعزيز عدتهم وعديدهم، مؤكدًا أن المستقبل يحمل في طياته تحديات جسيمة تتطلب رجالًا على قدر عالٍ من الصبر والثبات والمسؤولية.

ووجّه الحميداوي التحية إلى "اللجان الشعبية وقادتها وأرباب المواكب الحسينية وخَدَمتها الذين حضروا في الميدان، متحملين الظروف الصعبة، وواصلين الليل بالنهار، وباذلين أقصى ما يملكون من جهد وعطاء، لصناعة ملحمة من الكرم والإيثار تليق بأهمية المناسبة".

وطمأن الحميداوي أهل كربلاء وبابل، ولا سيما في المسيب والإسكندرية، وأهالي بغداد وزوار كربلاء الحسين، مؤكدًا أن "الكتائب "ستبقى في خدمتهم وحمايتهم والذود عنهم وعن حرمهم، ولن تسمح بعودة القتلة والمجرمين والتكفيريين ما دام فيهم نفس"، داعيًا إياهم إلى "الاطمئنان وممارسة أعمالهم"، ومشددًا على أنهم "سيبقون الدرع الحصين لهم ولمقدساتهم".

وختم بيانه بتوجيه الشكر إلى "الحاج أبي حسن العامري، والحاج فالح الفياض، والقائد الحاج أبي فدك، والجنرال إسماعيل قاآني وإخوته"، مثمنًا مواقفهم المشرفة وحرصهم على أبنائهم ودماء المؤمنين.

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