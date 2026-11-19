أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة وفعّالة لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن "جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وآخرها إحراق مسجد "الدحي"، تستوجب تحركًا دوليًا لوقف هذه الانتهاكات".

وأشارت إلى أن "غزة تحولت نتيجة القصف المكثف إلى ركام فيما يُحرم النازحون في ظل برد الشتاء من الحصول على خيام تحميهم من البرد والأمطار"، لافتةً إلى أن "اقتحام وسط القطاع يأتي في سياق تصعيد مخطط الإبادة الجماعية وقتل المزيد من السكان".

وحمّلت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأميركية وداعمي الاحتلال، ولا سيما ألمانيا، بوصفها ثاني أكبر مورّد للأسلحة إليه، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا، مسؤولية الشراكة في الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "استمرار توفير الحماية للاحتلال وإبعاده عن المحاسبة أسهم في تماديه ومواصلة انتهاكاته".

وأكدت أن جميع الأطراف التي شاركت في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في شرم الشيخ تتحمل مسؤولية مباشرة عن وقف جرائم الاحتلال، كما ذكّرت بمسؤولية الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، عن حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "الدول ملزمة بموجب الوثائق الدولية، ولا سيما اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المتواصلة في غزة والضفة الغربية".

كذلك، أدانت العراقيل التي تضعها الإدارة الأميركية أمام مسار محاسبة الاحتلال، ولا سيما فرض العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وترهيبهم، مؤكدة مسؤولية الدول عن محاكمة قادة الاحتلال ومعاقبتهم على الجرائم الدولية.

ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الإسلامية إلى "اتخاذ تدابير عاجلة والاستفادة من إمكانات المنظمة والمؤسسات الدولية لمواجهة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، مجددةً تأكيد دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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