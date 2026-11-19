أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية، استهدفت مواقع اقتصادية وعسكرية في السعودية، في إطار الرد على العدوان السعودي على اليمن ومجازره بحق الشعب اليمني، وآخرها استهداف المدنيين على متن زورق في ساحل رأس العارة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، جلّهم من النساء والأطفال.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن "العملية الأولى استهدفت المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض، فجر اليوم، مع معاودة استهدافه مساءً"، مؤكدةً أن "الضربات كانت دقيقة ومباشرة وألحقت أضرارًا كبيرة بالمواقع المستهدفة".

وأضاف البيان أن "العملية الثانية استهدفت شركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية، فيما استهدفت العملية الثالثة قاعدة خميس مشيط الجوية، مخلفةً أضرارًا كبيرة في المواقع المستهدفة، بينما استهدفت العملية الرابعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محققةً إصابة مباشرة".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية مواصلة الدفاع عن اليمن وشعبه، وتلقين العدوان السعودي دروسًا لن ينساها، مشددةً على "استمرار العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن".

وجدد البيان تحذيره للشركات الاستثمارية والمستثمرين ورؤوس الأموال من البقاء في السعودية، داعيًا إياهم إلى مغادرتها فورًا والانتقال إلى بلدان آمنة، باستثناء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن "عملياتها العسكرية ستتواصل حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار"، مؤكدةً أن أي تكرار للتصعيد سيُقابل بمزيد من العمليات العسكرية.

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