واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لليوم الـ407 على التوالي، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات المتنوعة بين غارات جوية وقصف مدفعي ونسف للمنازل والمباني في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

واغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الفلسطيني دياب راضي (60 عامًا) وهو صاحب مكتب للصرافة في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مُسيّرة للاحتلال استهدفت راضي صباح اليوم على دوار فرهود بالمخيم الجديد بالنصيرات ونقل جثمانه إلى مستشفى العودة.

وأصيب خمسة فلسطينيين بقصف "إسرائيلي" استهدف المواطنين في شارع المعامل بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد ستة مواطنين وإصابة اخرين في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد محمد الداية وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" خيمة بصاروخ واحد في شارع أبو اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد الفلسطيني صلاح الخور بنيران جيش الاحتلال أثناء استهدافه للمواطنين قرب شارع صلاح الدين عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوبي مدينة غرة ونُقل جثمانه إلى مستشفى القدس في حي تل الهوى.

كما استشهد المواطن أحمد صيام إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف شارع كشكو في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ونُقل جثمانه إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن أحمد أبو عرمانة متأثرًا بإصابته جراء استهدافه بطائرة مُسيّرة "إسرائيلية" الثلاثاء في محيط محطة أبو حجير شمال غربي مخيم البريج وسط القطاع.

كما أعلنت مصادر عائلية استشهاد ضابط الشرطة في غزة صبري عطوة عبد العال بعد اختطافه قبل عدة أشهر على يد مجموعات متعاونة مع الاحتلال "الإسرائيلي" داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر" في مواصي خان يونس دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ظروف استشهاده.

وفي سياق متصل، أُصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلان بنيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي" داخل نادٍ رياضي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1,662، والمصابين إلى 6,007 فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 851.

أما الحصيلة الإجمالية التراكمية لحرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول: أكتوبر 2023 فقد ارتفعت إلى 74,715 شهيدًا 176,139 مصابًا.



الكلمات المفتاحية