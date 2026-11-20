أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن العقدة السياسية في تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة لا تزال قائمة، فكتلة التغيير لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق يمكّنها من تشكيل الحكومة، في حين أن هناك من يحاول إعادة مبادرة حكومة الوحدة إلى طاولة البحث مجددًا.

وفي ظل تبادل الاتهامات بين "الليكود" وحزب "يشار"، أشارت الصحيفة إلى أن الحزبين اتفقا على استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة، اعتبارًا من يوم الأحد. وكان الاجتماع السابق قد انتهى من دون أي نتيجة، والسؤال المركزي هو ما إذا كان طاقما المفاوضات لدى الطرفين سيتحدثان عن "الفيل في الغرفة"، أي التناوب.

ولفت محلل الشؤون الحزبية في الصحيفة يوفال كارني إلى أن الحزبين يصلان إلى طاولة المفاوضات بمواقف متشددة لا تقبل المساومة: فنتنياهو يقول إنه ينبغي أن يتولى رئاسة حكومة الوحدة طوال الولاية، في حين يرفض آيزنكوت إقامة حكومة وحدة بالتناوب برئاسة نتنياهو، بحجة أن هذا نموذج لحكومة لا تؤدي مهامها. وفي خضم هذا الخلاف، يحاول رئيس حزب "بياحد"، عضو الكنيست نفتالي بينيت، التدخل للربط بين نتنياهو وآيزنكوت.

وبحسب كارني، ظاهريًا، يعارض نتنياهو وآيزنكوت التناوب، وبالتأكيد ليسا مستعدين للتنازل بشأن مسألة من سيبدأ الولاية. لكن بينيت مقتنع بأنه سيتمكن من دفع الاثنين إلى التوصل إلى تفاهمات. وقبل يومين، كشف موقع "يديعوت أحرونوت" عن اقتراح "الليكود" في المفاوضات مع "يشار"، وهو اقتراح بحسب جهات رفيعة في كتلة التغيير غير مقبول، وأن غايته الوحيدة هي إحباط تشكيل حكومة.

وحدة أم تمثيلية

وأوضح كارني: "اتُّخذ قرار الاجتماع يوم الأحد بعد أن سادت أجواء من العداء الشديد بين الكتلتين. وشنّوا في "الليكود" هجومًا حادًا على آيزنكوت، وادعوا أنه يعمل على إقامة حكومة أقلية: «نحن نمدّ يدنا مرة تلو الأخرى من أجل الوحدة الوطنية، بينما يواصل آيزنكوت العمل من أجل المظاهر فقط. طلبنا عدم الدفع بخطوات تعسفية أحادية الجانب في "الكنيست"، لكنهم تجاهلوا ذلك، وطالبنا بألا يعيّنوا رئيسًا للكنيست بصورة أحادية الجانب، لكنهم تجاهلوا ذلك»".

وتابع كارني: "ردّ عضو الكنيست حيلي تروبر، رئيس كتلة "يشار" وممثل الحزب في المفاوضات الائتلافية مع "الليكود"، قائلًا إن الأمر ليس سوى "تمثيلية" من جانب "الليكود": «على مدى أسبوع تقريبًا، ومنذ اجتماع المفاوضات الأول، توجهنا إلى "الليكود" وطلبنا تحديد مواعيد لاجتماعات متابعة. ورفض "الليكود" مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة بذريعة مختلفة. هكذا لا يتصرف من يرغبون حقًا في الوحدة»".

وأضاف: "ادعى تروبر أن "الليكود" هو تحديدًا الطرف الذي يرفض استئناف المفاوضات والحوار بين الحزبين: «يتوقع مواطنو "إسرائيل" من القادة أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها هذه الساعة، وأن يدخلوا الغرفة وهم يشعرون بالإلحاح، ومن منطلق رغبة حقيقية. ومن الجيد أن يعرف مواطنو "إسرائيل" أنه رغم التصريحات الكبيرة "لليكود"، فإنه يمتنع عن اتخاذ خطوات فعلية. ومن جانبنا، يمكن عقد اجتماع للمفاوضات بين ممثلي الطرفين هذا المساء بالفعل»".

ويقول كارني: "لكن أمام الادعاءات بأن نتنياهو لا يرغب حقًا في الوحدة، هناك أيضًا معارضة داخل كتلة التغيير للمفاوضات والحوار مع "الليكود". ويقود هذا التوجه أفيغدور ليبرمان ويائير غولان، وانضم إلى جبهة المعارضة هذه علنًا مساء أمس أيضًا الرجل الثاني في حزب بينيت، عضو "الكنيست" يائير لابيد: «سيكون ذلك تصرفًا جنونيًا ومخاطرة بـ"الشعب الإسرائيلي" إذا لم نُخرج نتنياهو من المكتب في أسرع وقت ممكن»".

مبادرة كبار المسؤولين في "الليكود"

ولفت كارني إلى أن كتلة التغيير ليست وحدها التي تحاول اختراق الطريق المسدود في الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة. ففي داخل "الليكود"، يدور حوار هادئ وحساس بشأن إمكانية حل أزمة التناوب بين نتنياهو وآيزنكوت بطريقة مبتكرة، من خلال انتخابات رئاسة "الدولة".

وبحسب خطة وضعها عدد من كبار المسؤولين في "الليكود"، يجري بحث إمكانية توصل الحزبين إلى اتفاق بشأن إقامة حكومة وحدة بالتناوب، يتولى نتنياهو رئاستها أولًا، ويُنتخب في الوقت نفسه رئيسًا لـ"الدولة" المقبل، من خلال تعديل القانون. ووفقًا لهذه الخطة، سيُحدَّد في الاتفاق الائتلافي تقديم موعد انتخابات رئاسة "الدولة" من شهر أيار/مايو 2028، بحيث يكون من الممكن انتخاب رئيس "الدولة" المقبل منذ الآن. ومع انتهاء ولاية هرتسوغ في تموز/يوليو 2028، سيتولى نتنياهو منصب رئيس "الدولة"، وبذلك، ظاهريًا، سيُضمن دخول غادي آيزنكوت إلى مكتب رئيس الحكومة لاستكمال الولاية في إطار حكومة الوحدة.

وختم كارن: "في الأيام الأخيرة، اكتسبت تغريدة لمواطن "إسرائيلي" ومؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي يُدعى أمير تسرفاتي زخمًا. وهو مؤسس ورئيس منظمة BEHOLD ISRAEL، وهي منظمة مسيحية إنجيلية تُعنى بالدعاية لـ"إسرائيل". وقبل يومين، نشر، نقلًا عن مصدر رفيع جدًا في الولايات المتحدة، بحسب ادعائه، أن الرئيس ترامب سيعمل على إقامة حكومة وحدة واسعة: «تناوب على رئاسة الحكومة: نتنياهو أولًا، لمدة عامين، وبعد انتهاء العامين، ينتقل نتنياهو إلى مقر رؤساء "إسرائيل". وسيُجرى التصويت على انتخاب خلف هرتسوغ منذ الآن»".

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