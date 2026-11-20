45 شهيدًا و44 جريحًا حصيلة غير نهائية لمجزرة السبت الدامي بقرية الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، حين استهدف الطيران السعودي الأميركي المنازل الآمنة وقت الظهيرة، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

الطيران السعودي قصف بأولى غاراته جوار مدرسة القرية، بينما كان الأطفال في صفوفهم، فهرعوا فزعين إلى منازلهم، ليلحقهم السعودي الإبستيني بقنابله إليها، ويدك بصواريخه أسقفها على رؤوسهم الصغيرة، وقد بلغ عدد الشهداء من الأطفال 21 شهيدًا و8 جرحى. لقد صارت طفولتهم ذنبًا يُشرعن للسعودي ذبحهم.

ومن بين الناجين من غارات الإجرام السعودي، تحكي عصمت الأغربي تفاصيل المذبحة، وما حلّ بأسرتها، في تصريحٍ خاصٍ لموقع "العهد" الإخباري، وتقول: "ما حدث لأهلي وأحبائي في قرية الشرية هو فاجعة وصل صداها إلى أصقاع العالم، وظلم سيجرف بإذن الله عروش الظالمين، ففي صباح السبت في الـسابع من نوفمبر الساعة 11، كان جميع أفراد أسرتي يمارسون حياتهم كالمعتاد، فالبعض في المزارع، والبعض يرعون الأبقار والأغنام، والبعض الآخر يقومون بالأعمال المنزلية كما هي عادتنا في الريف، وفجأة سمعنا تحليق الطيران بشكل مرعب، وما إن أنصتنا لذلك الصوت المجرم حتى سقطت القنابل على رؤوسنا، فدمرت أربعة منازل عن بكرة أبيها".

وتواصل الأغربي سرد تفاصيل الفاجعة: "بعدها خرج نصف أسرتي من البيت، وبقيت جدتي لم تستطع الخروج لعجزها عن السير، فأسرعت عمّتاي صفية وأمة الجبار، ومعهما عمي علي لحملها وإخراجها، ولكن باغتهم الطيران بحقده بغارتين فجّرتا المنزل، وقتلتا كلّ من كان بداخله".

وتتابع الأغربي: "لقد استشهدت جدتي لطفية، وعمتاي صفية وأمة الجبار، وعمي علي، وابنه حمزة، وحفيداه لطفية ومحمد، ابنا حمزة، كما أُصيب محمد، نجل عمي أحمد، وفاطمة، زوجة ابن عمي حمزة، والكثير من المسعفين والمنقذين".

سقطت المنازل بمن فيها .. لكن العدو السعودي واصل مذبحته

بعدما سُفكت دماء الأطفال والنساء، ودُمّرت البيوت على رؤوس ساكنيها، انتظر العدو السعودي تجمّع المسعفين، وبدء عملية انتشال العالقين والشهداء من تحت الركام، فعاود طيرانه الإجرامي غاراته مستهدفًا المسعفين، ليضيف إلى المذبحة مذبحة.

ولم يكتفِ بالمسعفين، بل أعقب استهدافهم غارات قصفت الطرق المؤدية إلى موقع المجزرة، لتمنع وصول فرق الإنقاذ والإسعاف.

تصف نائبة رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، الأستاذة أمل الماخذي، حجم الجريمة وتداعياتها الإنسانية، في تصريحٍ خاصٍ لموقع "العهد" الإخباري، قائلةً: "لقد حوّلت الغارات قريةً آمنةً إلى مسرح للدمار والموت، في مشهد يدمي القلب ويصدم كل قيم الإنسانية".

وتشدّد الماخذي: "ما جرى في الشرية ليس مجرد "حصيلة" أرقام مروّعة، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي الإنساني".

وتلفت الماخذي إلى أنّ استهداف المدنيين والمنازل السكنية بشكل مباشر ومتعمد، ثم معاودة القصف ثلاث مرات على المسعفين وفرق الإنقاذ، أثناء محاولتهم انتشال الضحايا، هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي، لا سيّما الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين، والعاملين في المجال الطبي والإنساني، المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي.

وتشير إلى أنّ استهداف العاملين في المجال الطبي والإنساني جريمة مكتملة ومستقلةٌ بذاتها، تُضاف إلى جريمة استهداف الأعيان المدنية، وتكشف عن نية مبيتة لدى السعودي لإحداث أقصى قدر من الألم والمعاناة، وليست مجرد "خطأ" أو "ضرر جانبي".

من وجع المجزرة إلى عهد الثبات

لم تنته فصول الكارثة عند انتهاء الغارات، وانتشال أشلاء الأطفال والنساء من تحت الركام، بل يأتي بعدها فصلٌ جديدٌ من المعاناة، تصفه الماخذي بالقول: "إنّ التداعيات لا تتوقف عند اللحظة الراهنة؛ فهناك جرحى في حالات حرجة، وأطفال فقدوا معيلهم، وعائلات باتت بلا مأوى، وصدمات نفسية عميقة سترافق الناجين مدى الحياة. والأخطر من ذلك، أنّ الإفلات من العقاب يظل العامل الأكثر تدميراً، فهو يشجع على تكرار هذه الجرائم ويحرم الضحايا من أبسط الحقوق، وهو حق العدالة".

وأمام هذه الفاجعة، توجه الماخذي نداءً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، قائلةً: "كفى صمتًا"، وتؤكد "أنّ استهداف المسعفين وقتل المدنيين في قراهم ليس شأنًا داخليًا، بل جريمة تمس الإنسانية جمعاء".

كما تطالب الماخذي بتحقيق دولي مستقل وفوري في مجزرة الشرية، وتوثيقٍ كامل للأدلة الجنائية قبل طمسها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها، وإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتشدد الماخذي على أنّ "دماء أطفال الشرية ونسائها ليست رخيصة، وذاكرة الضحايا لن تسقط بالتقادم، فالعدالة حق، ولن نسكت حتى تتحقق".

وبينما يتعالى صوت الحقوق والإنسانية، تؤكد الناجية عصمت الأغربي في حديثها لموقع "العهد" الإخباري: "رغم هذا الألم والوجع لن نضعف ولن نهتز أبدًا، فطريقنا واضح، وسنقدم ونضحي من أجل القضية التي نحملها، أعز وأغلى ما نملك، فهذه المسيرة هي طريق عزتنا في الدنيا والآخرة".

وتختم الأغربي حديثها بالقول: "لأعداء الله أميركا و"إسرائيل" وعملائهما من آل سعود، إنكم بظلمكم وحقدكم لن تحققوا أي هدف، ولن تصلوا إلى ما تريدون، فنحن صخرات صماء وجبال رواسٍ، ونمتلك السلاح الذي لا تمتلكونه، وهو السلاح الأقوى والأفتك، سلاح الإيمان، فانتظروا وتربصوا وستعلمون أي منقلب تنقلبون".

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