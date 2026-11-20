ذكرت المحللة السياسية في صحيفة "معاريف" أنّا بارسكي، أن حزب «يشار» مستعد لإجراء مفاوضات مع "الليكود" بشأن حكومة وحدة، لكنه لن يوافق على التناوب على رئاسة الحكومة بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو. فمن وجهة نظر «يشار»، سيتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة طوال الولاية. وإذا لم يتحقق اختراق في الاتصالات مع الحريديم أو في المفاوضات بشأن حكومة وحدة، فإن الكتلة تعتزم طرح حكومة أقلية، بدعم من القائمة العربية الموحدة (رعام) والقائمة المشتركة، على الكنيست للتصويت على منحها الثقة، وذلك خلال فترة التفويض الممنوح لآيزنكوت، وقبل 6 كانون الأول. ويوضحون في حزب يشار: «لن ننتظر حتى ينتقل التفويض إلى نتنياهو، ومنه إلى الكنيست. إذا لم تتشكل حكومة أخرى، فسنطرح حكومة الأقلية للتصويت على أي حال، قبل انتهاء التفويض، وقبل 6 كانون الأول».

وقالت بارسكي: "في هذه الأثناء، يستعدون في حزب «يشار» لاحتمال إخفاق المسارين كليهما. والحجة الأساسية التي تعرضها الكتلة لتبرير ضرورة تنصيب حكومة خلال فترة التفويض الممنوح لآيزنكوت هي الوضع الأمني. ووفقًا لأقوالهم، تحتاج "إسرائيل" إلى حكومة دائمة ومستقرة، لا إلى استمرار ولاية حكومة انتقالية. وترى الكتلة أنه لا ينبغي السماح بانتهاء تفويض آيزنكوت من دون طرح حكومة الأقلية على "الكنيست" للحسم. وهم يعتزمون استنفاد الاتصالات مع الحريديم و"الليكود"، لكنهم سيطلبون إجراء تصويت على منح الثقة قبل 6 كانون الأول إذا أخفقت هذه الاتصالات".

وأشارت إلى أن حزب «يشار» يطلب أيضًا توضيح مكانة الأحزاب العربية. فعلى خلاف حكومة بينيت-لابيد، التي كانت فيها القائمة العربية الموحدة شريكًا في الائتلاف، ستدعم "رعام" والقائمة المشتركة الحكومة من الخارج، وفق الصيغة المطروحة حاليًا. ولن يكون لهما ممثلون في الحكومة أو في "الكابينت" السياسي الأمني. وبهذا يردّ حزب «يشار» على التساؤل بشأن مدى تأثير الأحزاب العربية في القرارات الأمنية لحكومة ستتشكل بفضل دعمهما. ومع ذلك، قد تظل الحكومة بحاجة إلى أصواتهما في التصويتات داخل "الكنيست"، بما فيها التصويتات ذات الأهمية الحاسمة لاستمرار ولايتها.

ورأت أن ثمة مشكلة أخرى تتمثل في مواقف أعضاء "الكنيست" ذوي الآراء اليمينية في حزب «يشار». وقالت: "يقدّرون في الكتلة أنهم «يدركون منذ البداية احتمال تشكيل حكومة بدعم من القوائم العربية»، ولذلك، إذا قرر آيزنكوت طرح حكومة أقلية للتصويت، فإنهم «إما أن يلتزموا بموقف آيزنكوت وبقية الكتلة، أو أن يستقيلوا من "الكنيست"». وهذا تقدير لمصادر في الحزب، وليس تعهدًا صدر عن أعضاء "الكنيست" أنفسهم. ويقدرون في قيادة «يشار» أن احتمال تشكيل حكومة بدعم عربي من الخارج كان معروفًا مسبقًا لأعضاء الكتلة اليمينيين، ولذلك لا يتوقعون أن يصوّتوا ضد قرار آيزنكوت. وسيخضع هذا التقدير للاختبار إذا طُرحت حكومة الأقلية بالفعل للتصويت".

لكن وبحسب بارسكي حتى لو أيد جميع أعضاء «يشار» هذه الخطوة، فإن الأغلبية ليست مضمونة. فمعارضة حزب «إسرائيل بيتنا»، واحتمال امتناع بعض أعضاء القوائم العربية عن التصويت، قد يحولان دون تنصيب الحكومة. وقد يسهم انتخاب متان كهانا رئيسًا لـ"الكنيست" في تسهيل دفع الإجراء البرلماني قدمًا، لكنه لا يحل مشكلة الأصوات. ومن ثم، قد يطرح آيزنكوت حكومة الأقلية للتصويت حتى من دون أن يعرف مسبقًا ما إذا كان سينجح في الحصول على الأغلبية.

ولفتت بارسكي إلى أن الموعد الذي حدده حزب «يشار» يلزم الأطراف باتخاذ قرارات خلال الأسابيع المقبلة. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحريديم، ولم يوافق نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة وفق الشروط التي يطرحها حزب «يشار»، فإن آيزنكوت يعتزم إخضاع حكومة الأقلية لاختبار "الكنيست" قبل 6 كانون الأول.

وختمت: "قد يُطلب من بينيت وليبرمان حسم موقفهما، حتى قبل انتهاء التفويض، بشأن ما إذا كانا مستعدين للسماح بتشكيل الحكومة التي يقترحها آيزنكوت، أم التصويت ضدها والمخاطرة بفشل محاولة استبدال نتنياهو. ويمكن أن تستمر المحادثات مع الحريديم ومبادرة بينيت، لكنهم يوضحون في حزب «يشار» أن هذه المحادثات لن تكون ذريعة لتأجيل التصويت إلى ما بعد انتهاء التفويض".

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