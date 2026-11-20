رأت الباحثة الصهيونية الخبيرة في الجيوسياسة والأزمات الدولية عنات هوخبرغ - مروم أن قمة شنزن، التي عُقدت هذا الأسبوع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي "بالفعل اللقاء الأول من نوعه على الأراضي الصينية بين قادة القوى النووية الثلاث الكبرى في العالم، التي تمتلك مجتمعة نحو 11 ألف رأس نووي، هو أكثر بكثير من مجرد حدث دبلوماسي آخر. فمجرد انعقاده، في خضم توتر جيوسياسي واقتصادي وأمني حاد، يعكس الانتقال المتسارع إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، تسعى بكين في إطاره إلى ترسيخ مكانتها بوصفها مركز الثقل الجيوسياسي والجيو-اقتصادي الجديد"، مشيرة إلى أن القمة عُرضت على هامش مؤتمر أبيك، وفي ظل أزمة إنفيديا، في بكين بوصفها "اختراقًا تاريخيًا".

وقالت: "بالنسبة إلى "إسرائيل"، تجسّد قمة شنزن في الوقت نفسه فرصة دبلوماسية ومخاطرة استراتيجية. فمن جهة، قد تساعد في حشد دعم دولي أوسع لتكثيف الضغط على إيران، ومن جهة أخرى، ثمة خشية من أن يظل الضغط في مستوى التصريح فحسب، من دون اتخاذ خطوات عملياتية تُلزم طهران بتغيير سلوكها. إن مجرد مناقشة القضية الإيرانية في منتدى ثلاثي القوى العظمى قد يعزز مكانة طهران ويكرّسها لاعبًا محوريًا في النظام الدولي الجديد، حتى من دون أن تقدم هي تنازلات كبيرة".

أضافت الكاتبة: "وفي الوقت نفسه، قد تؤدي صيغة كهذه إلى إبعاد "إسرائيل" ودول الخليج وحلفاء إقليميين آخرين عن مراكز صنع القرار، وإلى خلق انطباع بأن مستقبل المنطقة الأمني والسياسي تحسمه القوى العظمى، لا الدول التي تتحمل تبعاته. والأخطر من ذلك أنه إذا كانت واشنطن قد دفعت نحو تفاهمات مع طهران في إطار صفقة أوسع مع موسكو أو بكين، فقد تجد "إسرائيل" نفسها أمام تسوية تقيّد حرية عملها، من دون أن تقدم إجابة عن التهديدات الجوهرية الثلاثة: البرنامج النووي الإيراني، ومنظومة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكة الوكلاء الإقليميين".

وفي سيناريو فشل هذه الخطوة، رأت الباحثة الصهيونية أن إيران قد تفسّر نتائج القمة على أنها دليل على ضعف أميركي أو فرصة لكسب الوقت، وتكثّف نشاطها "التخريبي" من خلال توسيع العمليات "الإرهابية"، بما فيها الهجمات البحرية، واستهداف خطوط الملاحة، إلى جانب التصعيد في ساحات الخليج والبحر الأحمر وبلاد الشام. وفي الوقت نفسه، قد تستغل روسيا المنتدى للربط بين القضية الإيرانية والتطورات في الساحة الأوكرانية، وبذلك تحوّل الشرق الأوسط إلى ورقة مساومة في المفاوضات بين القوى العظمى".

وخلصت الباحثة الصهيونية إلى أنه "من منظور جيوسياسي واسع، يتعين على "إسرائيل" أن تتعامل مع قمة شنزن باعتبارها اختبارًا للنوايا «الحقيقية» للصين وروسيا. فإذا دعمت بكين وموسكو فعليًا اتخاذ خطوات فعالة لكبح طهران، فسيشكّل ذلك مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا. وفي المقابل، إذا اكتفتا بتصريحات جوفاء وبإبداء القلق فحسب، فقد تؤدي القمة، على العكس، إلى تعزيز ثقة نظام آيات الله بنفسه، وتوسيع مجال عمله، وإبراز الحاجة إلى أن تواصل "إسرائيل" الاستناد إلى قدرتها الردعية المستقلة".

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